1. Landesliga kompakt: Das war die 21. Runde am Ostermontag

Details Dienstag, 19. April 2022 18:02

"Osternesterl suchen mal anders" lautete das Motto in der 1. Landesliga, in der erst die langgezogene 20. Runde (Dienstag bis Samstag) auf dem Programm gestanden hatte und gestern schließlich die 21. Runde gespielt wurde. Während sich die Top-4, bestehend aus Leader Schwarzach und seinen Verfolgern ASV, Henndorf und Plainfeld, keine Blöße gaben, feierte St. Michael einen Kanter- und Bad Hofgastein einen Derbysieg. Einzig Anthering und Berndorf teilten sich am Ostermontag die Punkte.

Handschuh Sascha Unterweger zog mit seinen Mühlbachern gegen Titelfavorit ASV den Kürzeren.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Hofgasteins Fischer setzte Pfarrwerfens gebrauchtem Osterwochenende die Krone auf

"Glauben die, dass wir keine Familien haben?", stellte sich Pfarrwerfen-Präsi Daniel Hager, ob des dichten Showprogramms rund ums Osterfest, entsetzt die Frage aller Fragen. Seine Crew musste binnen drei Tagen zweimal ran. Am Samstag unterlag man St. Michael zu Hause mit 2:3, nur um gestern nach dem Derby gegen Bad Hofgastein ebenfalls mit leeren Händen dazustehen. Der Hauptgrund für die Niederlage im rein Pongauer Kräftemessen? Hofgastein-Jungspund Jonas Fischer, der den 3:1-Triumph der Sametreiter-Boys quasi im Alleingang sicherstellte.

"Michee" im Aufwind

Indes geht in St. Michael die sportliche Himmelfahrt weiter. Nach Piesendorf (4:1) und Pfarrwerfen (3:2) setzte die Payer-Crew auch Strobl auf die Abschussliste. "Wir hätten sie abschießen können", ortete der Übungsleiter der Lungauer beim 4:1-Erfolg noch etliche ausgelassene Sitzer. Damit tütete "Michee" innerhalb einer Woche gleich viele Points (9) ein wie in der kompletten Herbstmeisterschaft.

Spitzenfeld siegte im Gleichschritt

Die aktuell vier besten Mannschaften der Liga blieben ihrer Favoritenrolle gerecht. Der ASV siegte dank der Goals von Dominik Tabernig und Mirsad Dedovic sowie eines gut aufgelegten Schlussmanns, Thomas Gottsmann, in Mühlbach/Pzg. mit 2:0. Plainfeld fertigte Neo-Schlusslicht Piesendorf klar mit 4:0 ab, Henndorf zwang Tamsweg Last-Minute (Höflers Siegestor in Minute 95) in die Knie und Primus Schwarzach blieb gegen Leogang (3:0) bereits zum elften Mal ohne Gegentor. Ulkig: Fabio Amering (sah im Finish Gelb-Rot) bettelte nahezu um seinen Platzverweis. "Er lässt sich die Augen lasern, wird uns sowieso vier Wochen fehlen", verriet Doppeltorschütze Johannes Wagenbichler.

Kein Sieger im Flachgauer Nachbarschaftsduell

Das einzige X an diesem Spieltag gab's in der Antheringer Haunsbergarena. Marco Baumann brachte seine Farben im Derby gegen Berndorf voran, ehe Wolfgang Gappmaier den heimischen Köchen im Endspurt noch die Suppe versalzte. Während die Antheringer kurz vor Ultimo einen Matchball verballerten, fühlten sich die Berndorfer um einen Elfmeter geprellt.