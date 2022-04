Leogang überrumpelt Henndorf

Details Montag, 25. April 2022 11:30

Der SC Leogang konnte das Abendspiel am vergangenen Freitag gegen die Union Henndorf überraschend klar mit 4:0 für sich entscheiden. Nach einem torlosen ersten Durchgang trugen sich Moritz Gimpl und Dejan Tosic jeweils als Doppelpacker in die Schützenliste ein.

Fotocredit: SC Tamsweg (ARCHIVBILD)

Henndorf drängte auf die Führung, Leogang wehrte sich

Im ersten Saisonduell konnten die Henndorfer den Leogangern noch sechs Stück Goals einschenken und behielten klar mit 6:1 die Oberhand. Beim Wiedersehen im Steinbergstadion ging's aus Sicht der spielstarken Grün-Weißen ähnlich vielversprechend los. Nachdem Hoffmann im "Fünfer" zum Abschluss gekommen, aber an SCL-Keeper Riedlsperger gescheitert war, traf Captain Grössinger nur Alu. "Da haben wir das nötige Glück gehabt. Bei einem frühen 0:1 hätte es durchaus sein können, dass wir unter die Räder kommen", schilderte Leogang-Coach Emil Lazzeri. Mit rotzfrechen Gegenstößen aus einer gesicherten Defensive heraus verschafften sich die Hausherren in der weiteren Folge viel Respekt. "Die Henndorfer haben dann gemerkt, dass sie aufpassen müssen", so Lazzeri weiter.

Two-Men-Show brachte Leogang eindeutigen Heimsieg

Der Start in die zweiten 45 Minuten hätte für die Lazzeri-Truppe nicht besser sein können. Wenige Augenblicke waren gespielt, als Tosic nach Lucic-Vorarbeit zum 1:0 einschob (50.). Kurz darauf das 2:0: Dieses Mal versuchte sich Tosic als Vorlagengeber, Gimpl feuerte die Murmel mit dem Außenrist und Unterstützung der Latte ins Kabinett (58.). Und weil Tosic (69.) und Gimpl (74.) ein weiteres Mal Lust zum Toreschießen verspürten, wurd's für Henndorf am Ende sogar ziemlich herb. "Es klingt zwar verrückt, aber wir hätten noch das ein oder andere Tor machen können", ortete Lazzeri finale Gelegenheiten von Schmied und Tosic. Nach dem Schlusspfiff drückte der Leoganger Übungsleiter sein ganzes Mitgefühl aus. "Rein fußballerisch sind die Henndorfer um eine Klasse besser als wir und verlieren 0:4. Das tut mir für diese Mannschaft leid."

Die Besten bei Leogang: Pauschallob (herausragend: Gimpl (ZM), Tosic (OM))