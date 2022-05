St. Michael gewinnt Lungauer Derby klar

Details Sonntag, 01. Mai 2022 12:53

Der USK St. Michael hat gestern Nachmittag das Derby gegen Gaurivale SC Tamsweg mit 3:0 gewonnen. Ein Eigentor von Gäste-Akteur Roman König durchbrach in der ersten Halbzeit den Torbann, Namensvetter Thomas König und Felix Pfeifenberger schnürten im Finish den Sack zu.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Zwei Teams auf demselben Niveau

Vor 700 Besuchern begegneten sich die beiden besten Fußballklubs des Lungaus vorerst auf Augenhöhe. "Es war sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert", waren sich St. Michael-Trainer Gerald Payer und Tamsweg-Übungsleiter Gerhard Gwehenberger einig. Jubelstimmung wollte in der ersten Halbzeit nur auf Seiten der Hausherren aufkommen. In Minute 18 fälschte Tamswegs Roman König einen für Pfeifenberger vorgesehenen Querleger von Jonas Marktl unglücklich in die eigene Hütte ab - 1:0. Bis zum Pausenpfiff vernebelten die Gäste beste Ausgleichschancen. Lischent vergab unter anderem einen Strafstoß. "Wenn Tamsweg ausgeglichen hätte oder gar mit einer Führung in die Pause gegangen wäre, hätten wir uns nicht beschweren dürfen", gab Payer zu.

St. Michael dominierte den zweiten Abschnitt

In Durchgang zwei schlug das Pendel schließlich pro St. Michael aus. "Wir waren total überlegen und eine Klasse stärker", sah Payer ganz klare Vorteile für die Heimelf. Bei Tamsweg riss nach der Auswechslung (47.) von Dirigent Jäger (Muskel) komplett der Faden. Bis zur endgültigen Entscheidung mussten die heimischen Anhänger Geduld beweisen, wurde der Deckel doch erst in den Schlussminuten draufgepackt. Erst stellte "Derbyspezialist" Thomas König nach Ferner-Assist auf 2:0 (84.), ehe Pfeifenberger nach Foul an Tristan Schiefer den fälligen Penalty verwandelte (92.). "Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Derbysieg für St. Michael in Ordnung. Über die Höhe kann man streiten", resümierte Gwehenberger.

Die Besten bei St. Michael: Kocher (TW), J. Marktl (ST), T. Schiefer (RM)