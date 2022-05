2:0 gegen Mühlbach! Leader Schwarzach wieder auf Kurs

Details Sonntag, 01. Mai 2022 13:28

Eine Woche nach der bitteren 1:2-Niederlage im Gipfeltreffen mit dem ASV ist der SV Schwarzach gestern Samstag wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Tabellenführer der 1. Landesliga besiegte dank der Treffer von Markus Pamminger und Fabio Amering den SC Mühlbach/Pzg. mit 2:0.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Krimbacher-Jungs wussten Mühlbachs Anlaufschwierigkeiten auszunutzen

"Wir haben die ersten 15 Minuten verschlafen", ärgerte sich Mühlbach-Sektionsleiter Andreas Hochwimmer über die anfängliche Schlafmützigkeit seiner Schützlinge. Dies wurde vom Spitzenreiter aus Schwarzach eiskalt bestraft. Eine Hereingabe von Lintschinger drückte Pamminger über die Linie, nachdem ein Kollege zuvor am Ball vorbeigesäbelt war - 1:0 (6.). Während Ammerer gleich zweimal das 2:0 am Fuß hatte, wachten die Oberpinzgauer allmählich auf und konnten das Geschehen in der weiteren Folge recht ausgewogen gestalten. Lob gab's auch von Schwarzach-Dompteur Mario Krimbacher: "Eine spielerisch und läuferisch starke Mannschaft, die in der Tabelle viel zu weit hintenliegt." Mühlbach roch gar am Ausgleich, doch Lemberger fand in Heim-Schlussmann Hammer seinen Meister.

Schwarzach trohnt weiterhin an der Spitze der 1. Landesliga

Nachdem Fabio Amering einen weiten und zudem verlängerten Einwurf mit viel Schmackes unter die Latte gedonnert hatte (53.), schien Schwarzachs 18. Saisonerfolg in trockenen Tüchern. Weil aber Mühlbach stets gefährlich blieb, in Person von Durmus knapp am Anschlusstreffer vorbeischrammte, mussten die Pongauer stets auf der Hut sein. Für Ruhe hätte der Tabellenführer schließlich selbst sorgen können, doch die Gelegenheiten auf den dritten Treffer wurden laut Krimbacher "stümperhaft" vergeben. Bei einem direkten Corner von Thomas Klammer klirrte einmal sogar der Pfosten. "Unterm Strich ist der Sieg verdient, da wir in Summe besser waren", sagte Krimbacher. Bei Hochwimmer herrschte hingegen Ernüchterung pur: "Wir halten in jedem Spiel gut mit, schießen aber eindeutig zu wenig Tore. Wenn du in 20 Spielen nur 18 Tore machst, kannst du nicht viele Spiele gewinnen. Das ist derzeit unser größtes Problem."

Die Besten bei Schwarzach: L. Amering (OM), F. Amering (DM), Hammer (TW), Lintschinger (LM)