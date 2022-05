"Hätte zweistellig werden können" - Pfarrwerfen fertigt Piesendorf deutlich ab

Details Sonntag, 08. Mai 2022 10:18

Die Begegnung zwischen dem SC Pfarrwerfen und dem USK Piesendorf avancierte gestern Nachmittag zu einer glasklaren Angelegenheit. Dank der Doppelpacker Raffael Kendlbacher und Thomas Miller sowie Joker Thomas Scherer setzten sich die Pongauer mit 5:1 durch. Auf Seiten der Gäste schrieb sich "Mr. Zuverlässig" Daniel Wechselberger in die Liste der Torschützen ein.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Pfarrwerfen klar besser

"Das, was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir von der ersten bis zur letzten Minute auf den Platz bringen", war Pfarrwerfen-"Präsi" Daniel Hager vollauf zufrieden. Die Pongauer waren im heimischen Sportismuscenter von Beginn an das aktivere Team und drückten dem Spiel ihren Stempel auf. In Minute 16 stand's 1:0, als Kendlbacher einem Piesendorf-Verteidiger die Kirsche abluchste und im Abschluss die nötige Kaltschnäuzigkeit bewies. Nachdem kurz darauf eine Ahornegger-Flanke die Bonje von Miller gefunden und dieser zum zwischenzeitlichen 2:0 eingenickt hatte (22.), verpasste Kirnbauer gleich zwei Mal in aussichtsreicher Position. "Er hätte direkt abschließen sollen", fand Hager die Ballannahme überflüssig.

Starkes Pfarrwerfen-Kollektiv blies Piesendorf den Marsch

"Dass wir Piesendorf am Leben gelassen haben, war das Einzige, was mich gestört hat", hätte Hager gerne ein paar Treffer mehr gesehen. Bis zum nächsten musste sich der Pfarrwerfner Vereinspräsident etwas gedulden. In Minute 68 war's dann aber soweit: Kendlbacher stand nach einem Konter am Ende der Verwertungskette - 3:0. Im Schlussakt ging's noch einmal Schlag auf Schlag. Erst verkürzte Wechselberger auf 3:1 (80.), dann zwickte auf der Gegenseite Joker Scherer zu (83.), ehe Piesendorf-Goalie Lederer nach einer üblen Attacke gegen Rettenegger mit der Roten Karte vom Grün flog (84.) und Miller vom Punkt das 5:1-Endresultat markierte (90.). "Eine unfassbar geile und lässige Mannschaftsleistung", durften Hager und seine Crew ihren achten Liga-Saisonerfolg bejubeln. "Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Ganze hätte auch zweistellig werden können."

Die Besten bei Pfarrwerfen: Pauschallob (herausragend: Kendlbacher (ST), Berbalk (RV), Sighel (DM), Miller (DM))