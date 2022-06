ASV legt im Titel-Showdown vor

Details Donnerstag, 02. Juni 2022 14:15

Der ASV Salzburg hat am Mittwochabend seine Pflichtaufgabe erfüllt und im Titel- bzw. Aufstiegskampf der 1. Landesliga vorgelegt. Die Itzlinger zogen dem USK Piesendorf nach dem Pausen-1:1 in den zweiten 45 Minuten auf und davon und siegten am Ende mit 4:1. Entzückend: Mit Udo Oberauer (Hallwang) gaben die Städter die bereits dritte Sommer-Neuverpflichtung bekannt.

Fotocredit: ASV Salzburg (ARCHIVBILD)

Piesendorf zeigte sich von der Schokoseite

Die auf dem vorletzten Tabellenplatz positionierten Piesendorfer erwischten den Aufstiegsanwärter auf dem falschen Fuß. Die Partie wurde nur wenige Minuten alt, als Rodlberger per Flugkopfball sehenswert auf 1:0 stellte (5.). Die Retourkutsche der Itzlinger ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Auf eine Einwurfsituation folgte eine wunderbare Kombination, die Islamovic erfolgreich abschloss (10.). Danach entwickelte sich ein spektakuläres Hin und Her, in dem es die Heimelf offensiv richtig krachen ließ. "Die Stürmer der Piesendorfer haben das richtig gut gemacht. Sie waren agil, present, haben gekreuzt, gut abgelegt", sprach Schöberl den gegnerischen Offensivleuten ein Riesenkompliment aus. Demnach konnte der ASV von Glück sprechen, nicht neuerlich in Rückstand geraten zu sein. Zwei Hochkaräter der Entleitner-Crew konnte Gäste-Goalie Gottsmann gerade noch entschärfen, einmal setzten die Gastgeber das Leder aus vielversprechender Lage knapp am Gehäuse vorbei. "Wenn sie diese Chancen genutzt hätten, wären wir vermutlich ohne Punkte heimgefahren", blies Schöberl durch.

Schöberl-Männer wesentlich stabiler

Im zweiten Spielabschnitt schienen die Städter besser mit der Spielweise der Pinzgauer zurechtzukommen. Drei Auswechslungen im 20-Minuten-Takt und ein direkt verwandelter Ordu-Freistoß ins Tormanneck zur erstmaligen Führung trugen ihres dazu bei (59.). "Dadurch haben wir Rückenwind bekommen", sagte Schöberl, der im weiteren Verlauf immer mehr Entlastung und mehr eigene Chancen beobachtete. Auf der Zielgeraden schnürten Tabernig (90.) und Dedovic (93.) den Sack zu. "Wir haben unsere Aufgabe erledigt - das ist für uns natürlich höchst erfreulich. Jetzt werden wir schauen was die anderen machen", grinste Schöberl.

Die Besten beim ASV: Gottsmann (TW), Ordu (DM)

Alles offen an der Tabellenspitze

Mit dem 20. Saisonsieg in der Tasche liegt der ASV aktuell auf der zweiten Tabellenposition. Auf Leader Schwarzach (ein Spiel weniger) fehlt ein Punkt, der Vorsprung auf den Dritten Plainfeld (zwei Spiele weniger) und Vierten Henndorf (ein Spiel weniger) beträgt vier bzw. fünf Zähler. Heiß: Morgen Freitag kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Plainfeld und Schwarzach.

ASV fixiert dritten Sommer-Neuzugang

In Itzling wird im Hintergrund nach wie vor akribisch am Kader für die nächste Saison gebastelt. Nachdem sich die Städter, wie bereits berichtet, mit Filip Smoljan und Moritz Resch verstärken konnten, wurde nun auch Udo Oberauer an Land gezogen. Momentan läuft der 24-Jährige noch für Hallwang in der Salzburger Liga auf, brachte es in der laufenden Spielzeit bis dato auf sechs Treffer.