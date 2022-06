Nach gefühlt einer halben Ewigkeit: Mühlbach/Pzg. schreibt in Grödig voll an

Details Samstag, 04. Juni 2022 22:48

Neun Runden lang war der SC Mühlbach/Pzg. ohne Sieg geblieben. An diesem Wochenende fanden die Oberpinzgauer wieder in die Erfolgsspur zurück: Mit einem 3:1-Sieg auswärts bei der SV Grödig 1b hat die Zeba-Crew nun die Chance, im direkten Kellerduell mit Piesendorf die ungeliebte rote Laterne doch noch abzugeben.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Nachzügler Mühlbach/Pzg. mit knapper Pausenführung

Als Gast bei der Grödiger 1b brauchte das Tabellenschlusslicht nicht lange, um in Fahrt zu kommen. Nach einem ambitionierten Beginn musste Schoblocher nach Durmus-Zuspiel das Leder nur noch im leeren Tor verstauen (11.). "Gleich im Anschluss haben wir eine Riesenchance auf das zweite Tor gehabt", erinnerte sich Mühlbach-Sektionsleiter Andreas Hochwimmer. Durmus tauchte alleine vor dem heimischen Kasten auf, verzog aber vollkommen. "Wäre fast Einwurf geworden", musste auch Hochwimmer schmunzeln. Danach kamen die Hausherren auf und stellten die Oberpinzgauer immer wieder vor Probleme. In der 17. Spielminute glich Antunovic das Spiel vom Punkt wieder aus. Die Schwächephase der Mühlbacher sollte allerdings zeitbegrenzt sein. Kurz vor dem Pausentee sprach Spielleiter Ceviker den Gästen einen Elfmeter zu, nachdem kurz zuvor bei einem Foul an Schneider schon die Alarmglocken geläutet hatten. Den fälligen Strafstoß setzte Blaickner zum 1:2 in die Maschen (41.).

Abermals per Elfer: Blaickner packte den Deckel drauf

Im zweiten Durchgang sichteten die überschaubaren 20 Zuseher ein abwechslungsreiches Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Während Mühlbach vergebene Möglichkeiten von Schneider und Lemberger beklagte, strahlten die Hausherren bei zwei Freistößen Gefahr aus. In Minute 73 war der Sack schließlich zugeschnürt, als Blaickner neuerlich vom Elferpunkt erfolgreich war. "Ein verdienter Sieg", fand Hochwimmer.

Hochwimmer: "Haben noch etwas gutzumachen"

Negativ: Mühlbach/Pzg. bekleidet nach dem 3:1-Auswärtserfolg weiter die letzte Stelle. Positiv: Im direkten Duell mit dem Vorletzten Piesendorf haben es die Zeba-Schützlinge am nächsten Wochenende sozusagen selbst in der Hand, ob sie die Saison mit der roten Laterne abschließen oder eben nicht. "Es ist so und so keine zufriedenstellende Saison. Trotzdem sollte nun unser Ziel sein, dass wir nicht als Tabellenschlusslicht abschließen. Außerdem haben wir gegen Piesendorf noch etwas gutzumachen", sagte Hochwimmer, der mit seinen Kickern im Hinspiel in Piesendorf eine klare 1:5-Niederlage einstecken musste. Neutraler Platz: Das nächstwöchige Kräftemessen der beiden Pinzgauer Klubs wird in Bramberg stattfinden. "Weil auf unserem Platz ein Fest stattfindet", fügte Hochwimmer hinzu.

Die Besten bei Mühlbach/Pzg.: Hollaus, Blaickner, Durmus