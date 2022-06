Bad Hofgastein die Leviten gelesen: Plainfeld hebt Titel- und Aufstiegskampf auf ein neues Level

Details Dienstag, 07. Juni 2022 23:36

Der USV Plainfeld konnte am Pfingstmontag die Nachtragspartie gegen den SC Bad Hofgastein klar mit 6:0 für sich entscheiden und gleichzeitig dafür sorgen, dass es an der Tabellenspitze der 1. Landesliga Stand jetzt noch kuscheliger ist. In der allerletzten Runde werden sich drei Mannschaften den Meistertitel ausmachen, vier Teams können noch aufsteigen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Plainfeld packte Hürde Bad Hofgastein mit links

Das Kodzic-Kollektiv machte den Nachtrag gegen den Tabellenmittelständer aus Bad Hofgastein zu einer sehr einseitigen Veranstaltung. Chudoba brachte die Plainfelder in Minute 13 in Führung, Abwanderer Asanovic (ab Sommer in Hallwang) legte im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte nach (23.). Auf welche Seite die drei Punkte wandern, blieb auch nach dem Seitenwechsel unanfechtbar. Am Ende sorgten Omeradzic (63.), Chudoba (75.), Asanovic (83.) und Haas (85.) für ein 6:0-Schützenfest.

Hochspannung vor dem Saisonfinale

Mit diesem Sieg preschte der USV Plainfeld auf Platz zwei vor. Eine Runde vor Schluss könnte das Titel- bzw. Aufstiegsrennen in der 1. Landesliga kaum spannender sein. Mit Schwarzach, Plainfeld und dem ASV darf sich ein Trio noch berechtigte Hoffnungen aufs Meisterstück machen - um den möglichen Gang in die Salzburger Liga spricht auch noch der Tabellenvierte Henndorf ein Wörtchen mit.

Aktuelle Kurztabelle (Top-4)

Platz Verein Spiele Punkte 1. Schwarzach 27 64 2. Plainfeld 27 62 3. ASV 27 62 4. Henndorf 27 60

Spiele des finalen Spieltags

Schwarzach - Grödig 1b (13.)

Henndorf - Plainfeld

ASV - Pfarrwerfen (11.)