St. Michael rupft Pfarrwerfen im Kellerduell

Details Montag, 05. September 2022 13:35

Der USK St. Michael hat das Kellerduell gegen den SC Pfarrwerfen klar zu seinen Gunsten entscheiden können. Vor 210 Augenzeugen setzten sich die Lungauer am Ende des Tages mit 5:0 durch. Gleich vier verschiedene USKler trugen sich in die Schützenliste ein - einer davon bewarb sich sogar für die Wahl zum "Tor des Jahres".

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Schnieker König-Hammer zum 2:0

Besser hätte das Aufeinandertreffen der beiden bis dato noch sieglosen Teams für die heimischen Lungauer gar nicht beginnen können. Bereits in der 5. Spielminute drückte Marktl zur frühen 1:0-Führung ab. Diese wurde im Verlauf der ersten Halbzeit ausgebaut - und wie sie ausgebaut wurde: Die Pfarrwerfener-Eckballabwehr fiel zu kurz aus und König zimmerte das Spielgerät volley mit links haargenau in den oberen Knick (24.). "Mit seinem schwächeren Linken", staunte auch St. Michael-Coach Gerald Payer über das Goal der Marke "Tor des Jahres" nicht schlecht.

Erster Saisondreier für St. Michael

Die Gastgeber blieben auch nach dem Pausentee das griffigere und tonangebende Team. Nachdem Marktl - wie schon in Hälfte eins - ein wahrer Blitzstart gelungen war (48.) und Schiefer zwischenzeitlich auf 4:0 gestellt hatte (59.) schenkte Ferner dem unterlegenen Tabellenschlusslicht gar noch ein fünftes Mal ein (71.). "Wir waren das ganze Spiel überlegen und hatten eine Vielzahl an Chancen. Ein sehr verdienter Sieg", bilanzierte Payer. Nach Saisonsieg Nummer eins herrschte im Lager der Lungauer, no na, Erleichterung pur. Und geht es nach dem Übungsleiter, dann soll die tabellarische Reise künftig weiter nach oben gehen. "Wir wollen uns im Tabellenmittelfeld festsetzen. Wenn wir den Einsatz zeigen, den wir jetzt gegen Pfarrwerfen gezeigt haben, werden die Punkte von alleine kommen." Die Pfarrwerfener bleiben hingegen mit einem mickrigen Zähler auf dem Konto auch nach sechs gespielten Runden Letzter.