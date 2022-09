Tabellenführung verteidigt! Bad Hofgastein weist Mühlbach/Pzg. in die Schranken

Details Samstag, 17. September 2022 09:31

Mit einem 4:1-Sieg über den SC Mühlbach/Pzg., bei dem Johann Rudigier gleich dreimal getroffen hatte, konnte der SC Bad Hofgastein die Tabellenführung in der 1. Landesliga behaupten. Nach Verlustpunkten steht momentan nur Berndorf (zwei Spiele und fünf Punkte weniger) besser da.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Johann Rudigier-Freistoß segelte ins Glück

Das erste Highlight auf dem Gasteiner Kunstrasen gehörte den Gastgebern. In der elften Spielminute streichelte Johann Rudigier einen Freistoß zum 1:0 in die Maschen. "Wir haben meiner Meinung nach mehr vom Spiel gehabt, weil wir in der Zweikampfführung einfach aggressiver waren", konstatierte Bad Hofgastein-Coach Achim Sametreiter. Spielerisch gefällige Oberpinzgauer zeigten bis ins letzte Drittel ihr Können. "Im letzten Drittel waren sie zumeist nicht gefährlich genug", so Sametreiter weiter.

Sametreiter-Schützlinge rehabilitierten sich

Zur nötigen Aggressivität kam hinzu, dass der Tabellenführende zur richtigen Zeit die Tore machte. Nach einem verpufften Angriff der Mühlbacher setzten die Platzherren zum Konter an, den Johann Rudigier mit seinem zweiten Treffer an diesem Fußballabend krönte - 2:0 (57.). Zwar kamen die Reindl-Boys in der weiteren Folge durch ein Freistoßtor von Straka noch zum Anschlusstreffer (70.), den Heimsieg stellten aber dann Triplepacker Johann Rudigier (80.) und Fischer (82.) im Eiltempo sicher. "Nach dem 2:1 sind wir Gott sei Dank ruhig geblieben. In Summe war's ein erarbeiteter und verdienter Sieg. Eine geile Mannschaftsleistung und tolle Antwort auf die letzte Woche", jubelte Sametreiter. Nachdem die Pongauer zuletzt in und gegen Plainfeld - trotz 2:0-Pausenführung - mit 2:5 untergegangen waren, kehrte man nun wieder auf die Siegerstraße zurück.