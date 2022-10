Berndorf schlägt Mühlbach/Pzg. und behauptet Sonnenplatz

Details Samstag, 15. Oktober 2022 21:50

Der USV 1960 Berndorf hat am Samstagnachmittag gegen den SC Mühlbach/Pzg. seinen mittlerweile neunten Liga-Saisonerfolg gefeiert und damit die Tabellenführung in der 1. Landesliga erfolgreich verteidigt. Vor allem in Halbzeit eins war die Chancenauswertung ein großes Thema. Während die Oberpinzgauer etliche Sitzer ungenutzt ließen, zeigten sich die Platzherren vor dem Gehäuse wesentlich effektiver.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Effizienz als Berndorfer Erfolgsschlüssel

Einen besseren Start in die 11. Runde hätte sich Berndorf kaum ausmalen können. Bereits in der achten Spielminute drehte Gappmaier zum Torjubel ab, nachdem er sich zuvor entscheidend gegen die Mühlbacher Defensivleute durchgesetzt hatte. Danach verballerten die Gäste gleich zwei Hochkaräter. Erst blieb Heim-Schlussmann Wagner im Eins-gegen-Eins-Duell Sieger, Momente später setzten die Oberpinzgauer das Spielgerät am verwaisten Tor vorbei. Bedeutend treffsicherere Gastgeber schmückten ihren Vorsprung kurz vor dem Pausenpfiff mit zwei weiteren Goals: Lukas Rösslhuber nach Gappmaier-Vorlage (40.) und Gappmaier nach Assist von Lukas Rösslhuber (42.) stellten relativ hurtig auf 3:0.

Hausherren blieben auf der Gewinnerstraße

"In der ersten Halbzeit hatten wir im Mittelfeldzentrum keinen Zugriff. Zur Halbzeitpause haben wir unsere Taktik dann etwas verfeinert", verriet Herbert Kohlbacher, Berndorfs Sportlicher Leiter. In der 64. Spielminute dürften auch die letzten Skeptiker verstummt sein, als Strasser zum 4:0 einnetzte. Den Mühlbachern, die nach wie vor die Seuche am Fuß hatten, einen Stanglpass aus kurzer Distanz über die Hütte feuerten, blieb zumindest der Schlusspunkt vorbehalten. Abwehrmann Ranggetiner markierte im Nachschlag das 4:1-Endresultat (91.). "In der ersten Halbzeit hat die Chancenauswertung den Unterschied ausgemacht. Wenn du einen Lauf hast, geht das Toreschießen oft von alleine", bilanzierte Kohlbacher. Dem Gegner gab er übrigens noch ein paar nette Worte mit auf den Weg: "Vor allem im zentralen Mittelfeld haben sie sehr starke Spieler. Mich wundert es, dass sie in der Tabelle so weit hinten stehen."

"Ziel bleibt ein Platz in den Top-7"

An Tagen wie diesen entpuppt sich der Titelkampf in der 1. Landesliga als Paarlauf. Nach elf gespielten Runden steht Berndorf an erster Stelle, dicht gefolgt von Bad Hofgastein. Der Abstand zwischen Platz zwei und drei? Acht Zähler! "Natürlich ist es super, dass wir auf den Dritten schon so einen Polster haben. Unser Ziel bleibt aber nach wie vor, die Liga zu halten - sprich ein Platz in den Top-7. Sollten wir irgendwann einmal einbrechen, wär's für uns kein Beinbruch", lässt Kohlbacher trotz Erfolgslauf die Kirche im Dorf.