Kein Sieger im Kellerduell Plainfeld vs. Pfarrwerfen!

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 09:16

Im Spiel von USV Plainfeld gegen SC Pfarrwerfen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Plainfeld erwies sich gegen Pfarrwerfen als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Dominik Kienast brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von USV Plainfeld über die Linie (21.). Für das erste Tor von SC Pfarrwerfen war Maximilian Kirnbauer verantwortlich, der in der 32. Minute das 1:1 besorgte. Das 2:1 des Gasts bejubelte Florian Ahornegger (34.). Zur Pause war Pfarrwerfen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.



Jovan Sekovski war es, der in der 60. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SC Pfarrwerfen unterbrachte. Dass Pfarrwerfen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Mario Lienbacher, der in der 71. Minute zur Stelle war. Das 3:3 von Plainfeld stellte Felix Reiter sicher (80.). Letztlich gingen die Heimmannschaft und SC Pfarrwerfen mit jeweils einem Punkt auseinander.

USV Plainfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Schlusslichts liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 27 Gegentreffer fing. Zwei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Plainfeld momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte USV Plainfeld kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Pfarrwerfen schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 34 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SC Pfarrwerfen derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Pfarrwerfen zu besiegen.

Mit diesem Unentschieden verpasste Pfarrwerfen die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SC Pfarrwerfen den 13. Platz.

Plainfeld stellt sich am Mittwoch (14:00 Uhr) bei UFC Maria Alm vor, drei Tage später und zur selben Zeit empfängt SC Pfarrwerfen SC Mühlbach/Pzg.

1. Landesliga: USV Plainfeld – SC Pfarrwerfen, 3:3 (1:2)

80 Felix Reiter 3:3

71 Mario Lienbacher 2:3

60 Jovan Sekovski 2:2

34 Florian Ahornegger 1:2

32 Maximilian Kirnbauer 1:1

21 Dominik Kienast 1:0