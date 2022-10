Schneider entscheidet Spiel mit dem Abpfiff!

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 09:19

SC Mühlbach/Pzg. kam am Sonntag zu einem 3:2-Erfolg gegen USK St. Michael. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. 150 Zuseher durften ein spannendes Spiel verfolgen, das erst in der letzten Minute entschieden wurde.

Simon Elmer erzielte das 1:0 nach einer perfekten Vorlage von Fabian Lemberger. Johannes Gruber traf zum 1:1 zugunsten von St. Michael (26.) - etwas unerwartet zu diesem Zeitpunkt. Jonas Marktl machte in der 37. Minute das 2:1 des Gasts perfekt. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause USK St. Michael, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.



Das 2:2 von Mühlbach/Pzg. stellte Fabian Bachler sicher (50.). Für den Gastgeber endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Johannes Schneider in der Nachspielzeit erfolgreich war. Schließlich sprang für SC Mühlbach/Pzg. gegen St. Michael ein Dreier heraus.

USK St. Michael muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Lage von St. Michael bleibt angespannt. Gegen Mühlbach/Pzg. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SC Mühlbach/Pzg. ist jetzt mit 14 Zählern punktgleich mit USK St. Michael und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 18:24 auf dem neunten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am Samstag reist Mühlbach/Pzg. zu SC Pfarrwerfen, zeitgleich empfängt St. Michael SK Strobl.

1. Landesliga: SC Mühlbach/Pzg. – USK St. Michael, 3:2 (1:2)

92 Johannes Schneider 3:2

50 Fabian Bachler 2:2

37 Jonas Marktl 1:2

26 Johannes Gruber 1:1

7 Simon Elmer 1:0