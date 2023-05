Erst Anthering, jetzt Berndorf: Tamsweg avanciert zum Riesentöter

Details Montag, 15. Mai 2023 15:01

Der SC Tamsweg hat im spannenden Kampf um den Klassenerhalt eine weitere Duftmarke gesetzt. Nachdem die Lungauer eine Woche davor Anthering (3:1) aufs Abstellgleis geschoben hatten, wurde dieses Mal mit dem USV 1960 Berndorf das nächste Top-3-Team in die Knie gezwungen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Davare-Crew schaltete nächstes Top-Team aus

Der SC Tamsweg hatte sich schon vor dieser 25. Runde auf der Überholspur befunden, die letzten vier Partien gegen Bad Hofgastein, Maria Alm, Leogang und Anthering allesamt gewonnen. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Berndorf setzten die Davare-Boys noch einen drauf. Nachdem Kerschhaggl (12., 16.) einen Doppelpack geschnürt und Gäste-Akteur Lukas Rösslhuber zwischenzeitlich auf 2:1 verkürzt hatte (20.), zogen die Lungauer nach der Pause auf und davon. Zur Stundenmarke stellte Mehmedi den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Lanschützer in Minute 71 das 4:1-Endresultat markierte.

In der Tabelle verlor Berndorf den Anschluss an Leader Henndorf, liegt aktuell - bei einem Spiel weniger - sechs Punkte hinter den Grün-Weißen. Derweil sitzen die formstarken Tamsweger nach wie vor am Schleudersitz. Der Abstand zum ersten Abstiegsplatz, den Plainfeld bekleidet? Drei Points!

