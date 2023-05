1.LL: Meister-Entscheid vertagt, St. Koloman und Strobl weg

Details Freitag, 26. Mai 2023 22:10

Die 28. Runde der 1. Landesliga hat die nächsten Entscheidungen hervorgebracht. Wie sich im Laufe des Abends herauskristallisierte, werden der SK Strobl (1:1 in Berndorf) und der an diesem Wochenende spielfreie USK St. Koloman den Gang in die 2. Landesliga Nord antreten müssen. Indes noch offen: A) die Meisterfrage und B) welches Team sich das letzte Nicht-Abstiegsplätzchen krallt.

Schaut immer besser aus: Henndorf unmittelbar vor Titelgewinn

Die Meisterfrage in der 1. Landesliga bleibt weiter offen. Während es bei Spitzenreiter Henndorf (6:0 gegen Schlusslicht Piesendorf) nicht den Ansatz eines Zuckens gab, ließ der Tabellenzweite Berndorf zum bereits siebenten Mal in dieser Frühjahrssaison Federn. Die Rösslhuber-Jungs konnten zuhause gegen Strobl die numerische Überzahl (Leitner sah Rot, 64.) nur bedingt nutzen, den zeitigen Führungstreffer von Rosztiszlav (6.) durch Thalmayr (78.) zumindest egalisieren.

Zwei Runden vor dem Saisonende liegen die Grün-Weißen sechs Punkte vor Berndorf. Weil der direkte Vergleich (4:1, 0:1) für den Verfolger spricht, ist rechnerisch noch alles möglich - der Titel für die Henndorfer aber wohl nur noch Formsache...

St. Koloman und Strobl gesellen sich zu Abstiegs-Septett

Bitter für Strobl: Ein an sich starkes 1:1-Unentschieden bei einem noch potenziellen Titelanwärter ist gleichbedeutend mit dem Abstieg in die 2. Landesliga Nord. Den Svalina-Schützlingen (34) fehlen acht Points zum rettenden Ufer (42). Zu viel - bei zwei noch ausstehenden Runden. Ebenfalls weg: St. Koloman (34), das an diesem Wochenende spielfrei und ohnehin auf fremde Schützenhilfe angewiesen gewesen war. Somit stehen in der 1. Landesliga schon sieben von acht Absteigern fest.

Fernduell um letzten Nicht-Abstiegsplatz

Welches Team es noch fressen wird, werden sich Pfarrwerfen (7., 42 Punkte) und Plainfeld (8., 37 Punkte) im Laufe der nächsten zwei Wochen ausmachen. Am heutigen Spieltag trafen die "Streithähne" im Direktduell aufeinander. Im vielzitierten "Sechs-Punkte-Spiel" oder "Do-or-die-Match" konnte übrigens kein Sieger ausgemacht werden. Goals von Amir Hadzic (54.) und Raffael Kendlbacher (59.) sorgten für ein 1:1-Unentschieden. In den letzten beiden Runden bekommen es die Pfarrwerfener mit dem formstarken SC Mühlbach/Pzg. (A) und Strobl (H) zu tun, Plainfeld muss gegen Grödig 1b (H) und Henndorf (A) ran. Pfarrwerfen würde schon ein Pünktchen reichen...

