Plainfeld legt im Abstiegskampf mit Kantersieg vor

Details Samstag, 03. Juni 2023 10:09

Der stark vom Abstieg bedrohte USV Plainfeld hat in der 29. und somit vorletzten Runde der 1. Landesliga seine Hausaufgabe erledigt. Die Königseder-Mannen eliminierten die Grödiger 1b mit 7:0 und wahrten damit die Chance auf den Ligaverbleib.

Fotocredit: SC Tamsweg (ARCHIVBILD)

Plainfeld: Soll erfüllt

Die blutjungen Grödiger kamen Plainfeld am gestrigen Freitagabend gerade recht. Nachdem sich der zahlenmäßige Unterschied zur Halbzeitpause - Hadzic (18.) und Durak (24., Elfer) trafen - noch einigermaßen in Grenzen gehalten hatte, tobte sich die Königseder-Elf in Hälfte zwei so richtig aus. Sulejmanovic (60.), der vier Minuten zuvor eingewechselte Basinac (70.), Durak (74.), Hadzic (75.) und Schlusspunkt-Setzer Grames (82.) sorgten für ein wahres Schützenfest - 7:0!

In der Tabelle rückten die Plainfelder den Pfarrwerfenern, die aktuell den letzten Nicht-Abstiegsplatz bekleiden, auf die Pelle. Aktuell beträgt der Abstand zwei Punkte. Aufgrund des Direktvergleichs, der ja bei Punktegleichheit herangezogen wird und für Pfarrwerfen (3:3 auswärts, 1:1 daheim) spricht, könnten sich die Pongauer aber schon heute (15) mit einem Punktgewinn auswärts in Mühlbach/Pzg. absichern.

