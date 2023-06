Nach Meistertitel für Henndorf: Spitzenreiter geht in Tamsweg unter

Details Montag, 05. Juni 2023 14:46

Am Samstagabend war bereits alles in der 1. Landesliga entschieden. Als nämlich Berndorf gegen Bad Hofgastein verlor, war klar: Union Henndorf kann keiner mehr einholen, sie holen sich den Meistertitel in der 1. Landesliga. Die Meisterfeier soll beim Match gegen den SC Tamsweg stattfinden. Dieser hatte aber ein Wörtchen mitzureden und versalzte den Meistern die glanzlose Feier. Sie besiegten die Henndorfer in einer wahrlich spektakulären Partie mit 8:4 und hatten dann an diesem Sonntag auch genug Grund zum Jubeln.

Rasanter Beginn der Spitzenpartie

Die Partie ließ von Beginn an nichts zu wünschen über, beiden Mannschaften merkte man die Motivation an. Tamsweg konnte dann auch vor einer Spitzenkulisse von gut 500 Zuseher gleich den ersten Treffer bejubeln. Manuel Feuchter verwandelte eine Hereingabe zum 1:0. Vier Minuten später erhöhte Dominik Stumbecker mit einem Gewaltschuss zum 2:0. Doch Henndorf war wenig verunsichert und scorte im Gegenzug gleich durch Michael Daxer. Viel Zeit verging nicht, als das nächste Tor fiel. Manuel Feuchter erhöhte für sein Heimteam in Minute 25. Ihm nach machte es Pascal Gwehenberger in Minute 40, der eine Flanke in einen Treffer umwandelte. Wieder hatte aber Henndorf die Antwort parat. Herbert Grössinger markierte mit seinem Freistoßtreffer kurz vor der Halbzeit den 4:2-Pausenstand.

Nochmal sechs Treffer in Durchgang zwei

Die Fans waren voll motiviert für die zweiten 45 Minuten und so auch die Spieler. Henndorfs Nicholas Mannie büchsierte in Minute 57 das Leder in die Maschen und brachte somit wieder Spannung in die Partie. Der an diesem Abend überlegene SC Tamsweg hatte aber was gegen diese Spannung und nahm sie sogleich wieder. Alban Mehmedi per Kopf und Alexander Lischent mit einem Weitschuss nach einem Freistoß brachten die Gastgeber wieder in Front. Dann kam noch die Stunde des Andreas Jäger, der binnen acht Minuten seinen Doppelpack schnürte und den Tamswegern das siebente und achte Tor bescherte. Lediglich der Henndorfer Valerian Höfler unternahm noch Ergebniskorrektur, doch am Spielausgang änderte es nichts mehr. Henndorf schießt in einer spektakulären Partie zwar vier Tore, doch der SC Tamsweg scort die doppelte Anzahl, was eine klare Niederlage für den Meister bedeutet. Tamsweg steht nun auf Rang sechs, der Klassenerhalt ist ihnen schon seit letzter Runde fix.

Johann Davare, Trainer SC Tamsweg:

"Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung des Teams auch was die Einstellung beim Training angeht. Im Match gegen Henndorf hat sich die Mannschaft wieder top präsentiert. Wir haben im Frühjahr in zehn Spielen acht Siege und zwei Unentschieden geholt und auch gegen die Topteams uns bestens präsentiert, das muss erst mal einer schaffen. Der Klassenerhalt bedeutet uns viel, die nächste Saison wird aber sehr schwierig, weil wir auch viele stärkere Gegner haben werden. Die Jungs werden aber weiterhin ihr Bestes geben."

Beide Teams können in der letzten Runde befreit aufspielen. Tamsweg muss auswärts gegen St. Koloman ran, Henndorf trifft zeitgleich auf Plainfeld.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei