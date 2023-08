Überfallsartige Neumarkter schenken Anthering halbes Dutzend ein

Details Sonntag, 20. August 2023 12:41

Der TSV Neumarkt ist "on fire"! Nach den zwei Starterfolgen gegen Hallwang (2:0) und Mühlbach/Pzg. (2:0) feuerte der Salzburger-Liga-Absteiger gestern Nachmittag den SV Anthering mit 6:2 von der Wiese. Gefeierter Held: Quattropacker Christian Brandl.

Fotocredit: TSV esbo Neumarkt (ARCHIVBILD)

Neumarkts Brandl wie losgelassen

Dass mit Neumarkt in der 1. Landesliga voll zu rechnen ist, zeigte der Absteiger aus der Salzburger Liga schon in den ersten beiden Ligapartien. Am gestrigen Nachmittag setzte der TSV beim Gastspiel in Anthering noch einen drauf. Christian Brandl (7.) und Valentino Jovic vom Elferpunkt (19.) sorgten für eine beruhigende 2:0-Pausenführung, die Brandl (57.) und Rinor Hulaj (60.) rund um die Stundenmarke weiter anwachsen ließen. Zwar schöpften die Antheringer nach einem schnellen Doppelpack von Goalgetter Maximilian Dicker (74., 78.) kurzzeitig noch einmal Hoffnung. Brandl, der weitere zwei Mal abdrückte (84., 86.), knipste den Neumayr-Jungs endgültig das Licht aus - 2:6.

In der Tabelle halten die Neumarkter beim Punktemaximum und sind Zweiter. Derweil warten die Antheringer mit zwei Pleiten und einem Unentschieden weiter sehnlichst auf den ersten vollen Saisonerfolg.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.