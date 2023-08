Wie im Cup so auch in der Liga: Bergheim schießt Hallwang k.o.

Details Sonntag, 20. August 2023 13:03

Der FC Bergheim hat es wieder getan! Wie schon in der 1. Runde des Salzburger Landescups behielt die Pilaj-Crew gegen den UFC SV Hallwang auch bei der Neuauflage in der 1. Landesliga die Oberhand. Unterm Strich setzte sich der FCB dieses Mal mit 3:0 durch. Alle drei Treffer fielen in Hälfte eins.

Fotocredit: FC Bergheim/Pletschacher

Drops zur Pause so gut wie gelutscht

Am 21. Juli hatten die Bergheimer gegen Hallwang im Landescup mit 3:1 die Oberhand behalten. Vier Wochen später motzten die Pilaj-Boys ihre Head-to-Head-Bilanz in der Liga auf. Beim Wiedersehen der beiden Salzburger-Liga-Absteiger zeigten sich die Hallwanger zwar bemüht, jedoch fehlte in gewissen Situation das nötige Spielglück. Goals durfte an diesem Fußballnachmittag ausschließlich der FCB zelebrieren. Hindler stellte nach Neubauer-Zuspiel auf 1:0 (18.), Ziss nach Pletschacher-Assist auf 2:0 (21.), ehe Pletschacher noch vor der Pause zum wohl vorentscheidenden 3:0 abdrückte (41.).

Nach dem Seitenwechsel klammerten sich die Gäste am letzten Strohhalm der Hoffnung. Spätestens als der gelbverwarnte Omerovic nach einem Foulspiel die Ampelkarte sah (83.), war auch der letzte Glaube an einen möglichen Punktgewinn dahin. Hitzekollaps: Einem der beiden Linienrichter wurden die tropischen Temperaturen zu viel. Nach einer rund 20-minütigen Spielunterbrechung ging's mit einem Ersatz-Linesman weiter.

