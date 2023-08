Glanzloser Derbysieg für Altenmarkt

Details Sonntag, 27. August 2023 21:03

Der UFC Altenmarkt hat heute Nachmittag das Pongauer Derby gegen den SC Pfarrwerfen mit 2:0 für sich entscheiden können. In einem Spiel auf mäßigem Niveau hatten die beiden Sommer-Neuzugänge, Yakup Yilmaz und Denis Jovic, für die entscheidenden Goals gesorgt.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Zwei-Tore-Unterschied zur Pause

"In den ersten 20 Minuten waren wir klar besser", fand Altenmarkt-Trainer Rene Eisner. Nachdem sich die Gastgeber durch Yilmaz nach Jovic-Stangler relativ hurtig vorangeballert hatten (8.), verpasste es der Salzburger-Liga-Absteiger nachzulegen. Zudem wurde ein heimischer Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt (30.). Pfarrwerfen trat binnen weniger Momente durch Angerer und Kendlbacher in Erscheinung - ohne Ertrag. Im Nachschlag der ersten Spielhälfte nützte Jovic schließlich einen Ausrutscher von Gäste-Abwehrmann Gassner eiskalt zum 2:0 aus (45.+1).

Vorsprung erfolgreich verwaltet

In den Anfangsminuten des zweiten Durchgangs hätte der zur Pause eingewechselte Maderecker gut und gerne auf 3:0 stellen können, ließ allerdings zwei knusprige Möglichkeiten liegen. Bitter: Bei seiner zweiten Torchance knöchelte der Altenmarkt-Joker so unglücklich um, dass er fünf Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder runter musste (50.). Weil die Pfarrwerfener auch in ihrer besten Phase vergeblich auf den so wichtigen Anschlusstreffer warteten, blieb's unterm Strich beim 2:0-Erfolg für die Eisner-Truppe. "Es war heute nicht unsere beste Leistung, aber Sieg ist Sieg", sagte Eisner.

