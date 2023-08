ASV stoppt Tamsweg-Lauf

Details Sonntag, 27. August 2023 22:55

Nach 16 Pflichtspielen ohne Niederlage musste sich der SC Tamsweg in der 4. Runde der 1. Landesliga erstmals seit langem wieder einmal geschlagen geben. Übeltäter war übrigens der ASV Salzburg, der sich wahrlich nicht unverdient mit 4:1 durchsetzte.

Fotocredit: SC Tamsweg

Kassierter Doppelschlag als Weckruf

Die Tamsweger hatten saisonübergreifend in den letzten 16 Pflichtspielen nicht ein einziges Mal verloren. Diese unglaubliche Serie ging gestern Samstag im Salzburger Stadtteil Itzling zu Ende. Der ASV erspielte sich in der ersten Halbzeit zunächst klare Vorteile und konnte die Dominanz mit zwei Toren krönen: Ein Lischent-Eigentor sorgte fürs 1:0 (27.), Andric erhöhte drei Minuten danach per Kopf auf 2:0 (30.). Erst mit dem Rücken zur Wand stehend wachten die Lungauer auf. Seichter, Mehmedi und Stumbecker kamen dem Anschlusstreffer sehr nahe. Dieser sollte schließlich Mittelfeldstratege Jäger kurz vor dem Pausentee gelingen (41.).

ASV-Joker Preiss entschied das Spiel

Im zweiten Spielabschnitt konnten die Gäste das Spielchen ausgeglichener gestalten. In einer Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten agierten die Städter jedoch wesentlich effizienter. Der frische Preiss netzte von der Bank kommend gleich doppelt (67., 81.), sicherte den immer noch ungeschlagenen Itzlingern somit die nächsten drei Zähler.

