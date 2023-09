Als einziges Team: ASV in 1. Landesliga weiter ungeschlagen

Details Montag, 11. September 2023 15:28

Im Absteiger-Aufsteiger-Duell setzte sich der von oben kommende ASV Salzburg gegen den von unten heraufgekletterten FC Kaprun eindeutig mit 4:0 durch. Damit cruisen die Städter weiterhin ungeschlagen durch die 1. Landesliga - als einziges Team wohlgemerkt.

Fotocredit: ASV Salzburg

Kaprun blieb in Itzling tor- und punktelos

Die Favoritenrolle war beim Spiel zwischen dem Dritten ASV und dem Letzten Kaprun im Vorfeld klar verteilt gewesen. Und dieser Favoritenstellung wurde die ersatzgeschwächte Oberascher-Crew auch ohne Nössler, Costalunga und Muminovic gerecht. In Minute 12 gingen die Itzlinger nach einer schönen Einzelaktion von Morariju in Führung, die im Verlauf der zweiten Halbzeit durch Tabernig (51.), Eglseder (60.) und Seyringer (79.) ausgebaut wurde. Pech für den Aufsteiger: Beim Stand von 0:0 ging beim vermeintlichen Führungstreffer die Fahne des Linienrichters hoch, bei 0:2 knallte Tosic die Kirsche an den Querbalken. Am Ende bejubelten die Städter einen 4:0-Sieg und bleiben damit als einzige Mannschaft in der 1. Landesliga ohne Niederlage.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.