1:1! Bergheim bremst ATSV-Lauf ein

Bei der Eröffnung der 19. Runde ist im Spiel zwischen dem ATSV Salzburg und dem FC Bergheim kein Sieger hervorgegangen. Nachdem die Städter zur Pause noch mit 1:0 in Front gelegen waren, sicherte Rick Dockweiler dem FCB kurz vor dem Einbruch der Schlussviertelstunde ein 1:1-Unentschieden und damit bis vorübergehend Sonntag die Tabellenführung. Während die Städter im Frühjahr nach wie vor ungeschlagen bleiben, schrieb der Winterkönig nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder an.

Fotocredit: FC Bergheim (ARCHIVBILD)

ATSV-Boys trauerten "zwei verlorenen Punkten" nach

Mit drei vollen Erfolgen und einer Punkteteilung hatte der ATSV Salzburg in der 1. Landesliga die ganz große Aufholjagd gestartet. Mit einem Sieg über den Zweiten Bergheim hätten sich die Bojceski-Männer zumindest bis Sonntag in die Top-3 katapultieren können. Daraus wurde allerdings nichts, weil die Pilaj-Truppe eine wesentlich effizientere Chancenauswertung aufwies. "Wir haben als bessere Mannschaft 1:1 gespielt. Für uns zwei verlorene Punkte", stöhnte ATSV-Betreuer Miroslav Bojceski.

Chancenplus auf heimischer Seite

Die Städter erwischten vor einem mageren 80-Zuseher-Publikum einen starken Start. Nach zwei verjuxten Peric-Chancen drückte Tiago Faria zur verdienten 1:0-Pausenführung ab (40.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatten die Platzherren ihre beste Phase, verabsäumten es allerdings, den Vorsprung auszubauen. Immer wieder tauchte Sasa Peric gefährlich auf, blieb an diesem Freitagabend aber glücklos. "Er arbeitet viel, kommt auch zu seinen Chancen, aber seine Abschlüsse waren heute nicht hundertprozentig", bewertete Bojceski die Perfomance seines Offensivgeistes. Indes gingen die Gäste mit ihren Gelegenheiten wesentlich sorgfältiger um. In Minute 70 legte Rick Dockweiler einen, auf den ersten Pfosten geschlagenen Corner zum 1:1-Ausgleich in die Maschen. "In Derbys entscheiden oft kleine Dinge. Bergheim hat diesen einen Eckball eiskalt genutzt", sagte Bojceski, der im Schlussakt einen weiteren ATSV-Sitzer notierte, als der eingewechselte Milan Jagodic einen vielversprechenden Tiago-Stangler ins Leere durchließ anstatt selbst abzuziehen.

Nächstes Top-Team wartet

"Freilich sind wir enttäuscht, dass wir heute nicht gewonnen haben, aber mit dem einen Punkt können wir auch leben", betonte Bojceski, der gleichzeitig auf die Tabelle und dem Duell zwischen dem Fünften und dem Zweiten verwies. Am nächsten Wochenende müssen die Städter nach Neumarkt. Ob zum Tabellenführer oder neuerlich zum -zweiten wird sich weisen. Bis Sonntag lacht Bergheim von der Spitze, Neumarkt reicht in Schwarzach zur Rücküberholung ein Punkt.

