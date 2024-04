Schwarzach stürzt Spitzenreiter Neumarkt

Details Montag, 22. April 2024 08:14

Passend zu den frostigen Temperaturen wird's in der oberen Tabellenhälfte der 1. Landesliga wieder kuschelig! Am Sonntagnachmittag hat der SV Schwarzach Spitzenreiter TSV Neumarkt mit 4:2 in die Schranken gewiesen und damit für noch mehr Spannung im Titelkampf gesorgt. Die ersten sieben Teams liegen binnen sieben Punkten. Mittendrin statt nur dabei sind die Schwarzacher als Vierter. Neuer Leader nach der 21. Runde: Bergheim.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Heimelf gab vor der Pause den Ton an

Trotz Abwesenheit dreier wichtiger Stammspieler (Ofensberger, Nadegger und Poric fehlten) erspielten sich die heimischen Schwarzacher zunächst klare Vorteile. "Meine Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht und ist verdient in Führung gegangen", war Schwarzach-Coach Mario Krimbacher hin und weg. In den Mittelpunkt rückte Branko Bozic, der erst mit einem Doppelpack (6., 33.) auf 2:0 stellte, kurz darauf zwei weitere Möglichkeiten auf den lupenreinen Hattrick ausließ. Zudem haderten die Pongauer mit einem wohl irrtümlich aberkannten Granegger-Tor. "Das war kein Abseits. Da hat's ja zwei Meter gefehlt", verstand's auch Krimbacher nicht.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Neumarkt drückte, Schwarzach traf im richtigen Zeitpunkt

Der Spitzenreiter, der nach der Pause das Zepter übernommen und wesentlich mehr vom Spiel hatte, kam in Minute 56 durch Benjamin Bachler zum Anschlusstreffer. Während der Gast in der weiteren Folge auf den Gleichstand drückte, sorgten der eingewechselte Thomas Elmauthaler (74.) und abermals Bozic (77.) auf der Gegenseite mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. "Damit war der Sieg besiegelt", wusste Krimbacher. Den Schlussakkord in dieser torreichen Partie setzte Neumarkts Dragisa Crnogorcevic - 4:2 (83.). "Aus meiner Sicht ein völlig verdienter Sieg. Was die Mannschaft geboten hat, war echt hervorragend", bilanzierte Krimbacher.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Krimbacher-Boyband mischt ganz vorne mit - "Hätte ich nicht geglaubt"

Somit gab's in Runde 21 abermals einen Führungswechsel. Winterkönig Bergheim, der am Freitag beim ATSV remisierte und an Neumarkt vorbei zog, lacht nun wieder vom Sonnenplatz. Mit lediglich vier Points Rückstand ist für Schwarzach, dem neuen Vierten, ein sofortiger Wiederaufstieg in die Salzburger Liga längst keine Utopie mehr. "Das hätte ich in der Winterpause nicht geglaubt", gestand Krimbacher, dessen Crew sich nach dem großen Umbruch im Sommer relativ flott gefunden hatte. "Die Jungen haben sich super integriert. Dass es so schnell ging, hat mich selber gewundert."

