"Extrem wichtig" - Derby-Punkte bleiben in Bad Hofgastein

Der SC Bad Hofgastein hat das Pongauer Derby am Freitagabend gegen den SV Schwarzach mit 2:1 zu seinen Gunsten entschieden. Während die abstiegsbedrohten Gasteiner im Kampf um den Ligaverbleib ein kräftiges Ausrufezeichen setzten, verpassten die Krimbacher-Jungs den Anschluss an die Tabellenspitze.

Foto: SC Bad Hofgastein (ARCHIVBILD)

Heimelf überzeugte auf kämpferischer Linie

"Wir haben zwar keinen Schönheitspreis gewonnen, aber drei extrem wichtige Punkte geholt", schnaufte Wolfgang Schaireiter, der Sportliche Leiter der Bad Hofgasteiner, nach dem Pongau-Derby tief durch. "Schwarzach war spielerisch die bessere Mannschaft, wir haben uns so richtig reingekämpft in diese Partie." Die Kampfkraft der Platzherren sollte sich schon in der neunten Minute bezahlt machen, als in den entscheidenden Situationen energisch nachgesetzt wurde und Anis Hasanovic zur Führung abdrückte. Flügel verlieh das frühe Erfolgserblebnis aber nicht. "Die Mannschaft ist eher nervös geworden", sagte Schaireiter, der bis zur Pause zwar nicht viele Schwarzacher Chancen, aber etliche Standardsituationen beäugte. "Und da sind sie immer gefährlich."

Anschlusstreffer das höchste der Schwarzacher Gefühle

"Eigentlich wollten wir in der zweiten Halbzeit ein paar Prozent nachlegen, waren aber dann von der Rolle", ächzte Schwarzach-Dompteur Mario Krimbacher, der auf Bad Hofgasteiner Kunstgrün noch nie gewinnen konnte. Die Hirczy-Männer, die derweil einen vielversprechenden Restart erwischt hatten, verdoppelten in Minute 65 ihren Vorsprung: Johann Rudigier wurde mit einem Pass in die Tiefe auf die Reise geschickt und packte im Eins-gegen-Eins-Duell mit Gäste-Goalie Wallner einen Lupfer aus - 2:0. Im Schlussakt warfen die Schwarzacher noch einmal alles nach vorne. Mehr als Lintschingers Bilderbuch-Freistoß zum 2:1 (90.) sollte dabei allerdings nicht mehr rumkommen. "Unterm Strich war's heute eindeutig zu wenig", bilanzierte Krimbacher.

Bad Hofgastein auf der Überholspur, Schwarzach bleibt Mittelmaß

Mit den drei hart erkämpften Derby-Points raste Bad Hofgastein in der Tabelle an Anthering und Pfarrwerfen vorbei und ist zumindest bis morgen Elfter. "Somit haben wir endlich einmal Druck aufbauen können", bereitet das tabellarische Überholmanöver auch Schaireiter viel Freude. Indes verabschiedeten sich die Schwarzacher vorerst aus dem Titel- und Aufstiegsrennen. Keine große Tragödie, zumal eine Rückkehr in die Salzburger Liga für Krimbacher sowieso zu früh kommen würde. "Unsere junge Mannschaft hat noch zu viele Schwankungen. Einmal gut, dann wieder nicht so gut. Mein Ziel bleibt nach wie vor ein einstelliger Tabellenplatz."

