Rettung naht! Pfarrwerfen legt Tamsweg lahm

Details Montag, 27. Mai 2024 10:11

Der SC Pfarrwerfen hat im Heimspiel gegen den SC Tamsweg eindeutig mit 4:0 die Oberhand behalten und sich damit im Abstiegskampf in eine hervorragende Position gebracht. Zwei Spieltage vor Schluss liegen die Baier-Schützlinge fünf komfortable Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Es müsste also schon mit dem Teufel zugehen...

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Sighels Volltreffer als Dosenöffner

"Von Anfang an waren keine Zweifel da", versprühte auch Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager viel Siegessicherheit. Nach rund zehnminütigem Abtasten übernahmen die Pongauer das Ruder. Mario Sighel in der 8. Minute und Maximilian Kirnbauer in Minute 43 brachten die Heimelf verdientermaßen mit zwei Goals in Front. "Nach dem Führungstreffer haben wir den Schalter umgelegt, auf einmal richtig gut kombiniert", sagt Hager, der zur Halbzeitpause gerne einen noch größeren Vorsprung gesehen hätte. "Die Chancen dafür waren da. Im Endeffekt hätte noch das ein oder andere Tor fallen können." Es hätte aber auch ganz anders laufen können. Unmittelbar vor dem 2:0 verfehlte ein brandgefährlicher Jäger-Fernschuss nur knapp sein Ziel.

Pfarrwerfen: Punktepolster komfortabel, Restprogramm machbar

"Wir sind super aus der Halbzeit gekommen und mit dem 3:0 war's dann erledigt", so Hager weiter. Die Pfarrwerfener knüpften nach dem Pausentee dort an, wo sie zuvor aufgehört hatten. In der 64. Minute packte - wie bereits von Hager erwähnt - Mario Lienbacher den Deckel drauf. Den Schlussakkord setzte Thomas Miller (85.). "Eine super Mannschaftsleistung. Alle Spieler haben gewusst, um was es geht und mit gefühlt 150% performt", strahlt Hager, der nun ganz entspannt auf die Tabellensituation der 1. Landesliga blicken kann. Dort liegen seine Pfarrwerfener (11.) fünf Points vor Bad Hofgastein (13.), das den ersten Abstiegsplatz bekleidet. "Noch ist rechnerisch alles möglich, aber es sieht gut aus." Am kommenden Wochenende könnte man in Mühlbach/Pzg. (12.) selbst alles klar machen. Am finalen Spieltag gastiert dann noch Schlusslicht Kaprun (14.) im Pfarrwerfener Sportismuscenter.

Baier-Nachfolger schon gefunden

Für Übungsleiter Martin Baier wäre der Klassenerhalt ein wunderbares Abschiedsgeschenk. Der 37-Jährige wird sich nämlich eine Auszeit gönnen, Pfarrwerfen mit Saisonende verlassen. Die Trainersuche haben die Pongauer bereits abgeschlossen. "Das Trainerteam für die kommende Saison steht. Wer Trainer und wer Co-Trainer wird, werden wir allerdings erst am letzten Spieltag bekanntgeben", lässt sich Hager nicht in die Karten schauen.

