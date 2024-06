"Zwei verschiedene Halbzeiten" - Schwarzach nimmt Bergheim Punkte ab

Details Samstag, 01. Juni 2024 10:37

Das Match zwischen dem SV Schwarzach und dem FC Bergheim hat am Freitag in der 1. Landesliga keinen Sieger gebracht. Nachdem die Drittplatzierten früh vorgelegt und immer besser werdende Pongauer nach dem Seitenwechsel geantwortet hatten, endete die Partie 1:1. Damit haben die Schwarzacher ihren einstelligen Tabellenplatz fix, dem FCB droht indes das Rausrutschen aus der Aufstiegszone.

Bergheim gab zunächst die Marschroute vor

Die Startphase in diesem Freitagabend-Duell gehörte ganz klar den Gästen aus Bergheim. "Fußball ist ein Laufsport und wenn man sich nicht bewegt, dann geht's halt nicht", nörgelt Schwarzach-Trainer Mario Krimbacher. Völlig verdient, dass Marko Koller nach Tomic-Assist schon in der 10. Minute die Pausenführung sicherstellte. "Die erste Halbzeit war - bis auf die letzte Viertelstunde - nicht gut von uns", bringt es Krimbacher auf den Punkt. Mahmud, Neubauer, Dockweiler und Tomic verpassten einen noch höheren Vorsprung.

Heimelf steigerte sich

Was auch immer der Schwarzacher Übungsleiter mit seinen Kickern in der Halbzeitpause gemacht hat - es fruchtete. Die Pongauer kamen mit wesentlich mehr Engagement aus der Kabine, erlangten schnell Oberwasser und drückten in Minute 52 zum Ausgleich ab: Einen Ofensberger-Header konnte Gäste-Schlussmann Maurice Kajba noch heldenhaft entschärfen, beim darauffolgenden Nachschuss von Fabio Amering war er schließlich machtlos - 1:1. Während die Bergheimer in der weiteren Folge zwei brandgefährliche Konter fuhren, hatten die Heimischen mehrere Male den Siegtreffer auf dem Schlappen. Alu, Keeper Kajba und ein umstrittener Foulentscheid nach einem laut Krimbacher regulären Treffer ließen allerdings keinen weiteren Torerfolg mehr zu. "In der zweiten Halbzeit hätten wir noch drei, vier Tore machen, aber auch ein, zwei kassieren können. Ein Spiel mit zwei verschiedene Halbzeiten. Mit der zweiten bin ich zufrieden - darauf kannst du aufbauen", resümiert Krimbacher.

Schwarzach erreicht Saisonziel, FCB-Dämpfer im Aufstiegskampf

Während die Krimbacher-Jungs ihren einstelligen Tabellenplatz nun fix in der Tasche haben, müssen die Bergheimer im Kampf um den Aufstieg mit zwei Verlustpunkten leben. Gewinnen der ASV (gegen Anthering) und der ATSV (in Kaprun) am Sonntag ihre Spiele, ist der Herbstmeister vor der finalen Spielrunde nur noch Fünfter.

