USV Berndorf siegt in hitzigem Duell knapp in Tamsweg

Der SC Tamsweg empfing in der 25. Runde der 1. Landesliga den USV Berndorf. Rund 250 Besucher erlebten am Sonntagnachmittag ein spannendes Spiel mit einem dramatischen Finish. Der Endstand von 1:2 zugunsten der Gäste aus Berndorf spiegelte ein ausgeglichenes und umkämpftes Match wider.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Schon in den ersten Minuten war zu erkennen, dass beide Teams auf dem rutschigen Spielfeld mit Problemen zu kämpfen hatten. Trotz anfänglicher Zurückhaltung gab es schon in der 13. Minute die erste Gelegenheit für die Tamsweger, als Andreas Jäger sich durch die gegnerische Verteidigung kämpfte, sein Abschluss jedoch zentral auf Berndorfer-Keeper Joel Wagner traf. Nur wenige Minuten später erzielten die Hausherren den ersten Treffer der Partie. Nach einer Flanke von Matthias Brugger verwertete Jäger gekonnt zum 1:0 für die Hausherren.

Die Freude über die Führung währte allerdings nicht lange. In der 27. Minute gelang den Berndorfern der Ausgleich. Moritz Strasser zog aus etwa 25 Metern ab und traf mit einem Traumtor zum 1:1. Beide Teams agierten danach wieder vorsichtiger und gingen mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Halbzeitpause. Der Pausenpfiff unterstrich eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der beide Mannschaften jeweils eine ihrer wenigen Chancen nutzen konnten.

Baier schießt Berndorf zum Sieg und sieht Rot

Die zweite Halbzeit begann bei besserem Wetter, was die Hoffnung auf weitere spannende Aktionen weckte. Allerdings zeigte sich das Spiel zunächst wieder ruhiger. In der 63. Minute brachte ein Freistoß von Raphael Baier den USV mit 2:1 in Führung.

Der SC Tamsweg versuchte in der verbleibenden Spielzeit, den Ausgleich zu erzielen. In der 70. Minute verfehlte Jäger mit einem direkten Eckball nur knapp das Tor. Zehn Minuten vor Spielende wurde es nochmals gefährlich, als ein Tamsweger Abschluss knapp neben dem Tor landete. Trotz aller Bemühungen gelang es den Hausherren nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Tumulten und Dramatik. In der 90. Minute kam es zu unübersichtlichen Szenen auf dem Spielfeld, in deren Verlauf Berndorfs Siegtorschütze Raphael Baier aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. In Der Folge eilte auch der Tamsweger Torwart Peter Aigner nach vorne, um seine Mannschaft bei einem letzten Angriff zu unterstützen. Es blieb aber beim 1:2.

1. Landesliga: Tamsweg : Berndorf - 1:2 (1:1)

63 Raphael Baier 1:2

27 Moritz Strasser 1:1

19 Andreas Jäger 1:0

