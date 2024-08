ATSV gewinnt „Hitzeschlacht“ in Bergheim

Details Samstag, 10. August 2024 15:45

Der ATSV Salzburg hat das neue 1. Landesliga-Spieljahr mit einem Sieg eröffnet. Bei brütend heißen Temperaturen setzten sich die Städter auswärts beim FC Bergheim mit 2:1 durch. Der Siegtreffer fiel in der allerletzter Minute.

Bergheim egalisierte ATSV-Führung



"Es war eine Hitzeschlacht", bringt es ATSV-Coach Francesco Parrillo auf den Punkt. Trotz hoher Außentemperaturen zeigten beide Mannschaften von Beginn an eine engagierte Leistung. Jubeln durften die Gäste schon in der 13. Minute, als Nemanja Krstic eine flache Hereingabe von der rechten Seite eiskalt zum 0:1 verwertete. Summa summarum hatte die Parrillo-Truppe in Durchgang eins leichte Vorteile. Nichtsdestotrotz fiel im Finish der ersten Hälfte der Ausgleich durch Bergheims Stefan Neubauer (38.).



Tiagos Gustostückerl brachte Stadtklub drei Points

Nach der Pause gestaltete sich das Spielgeschehen über weite Strecken ausgeglichen. "Den zweiten Treffer hätten wir früher erzielen können", spricht Parrillo die zwei verjuxten Nikolic-Gelegenheiten an. Den 2:1-Auswärtssieg tüteten die Gäste schließlich am letzten Drücker ein. In der vierten Minute der Nachspielzeit verarbeitete Tiago Faria eine Flanke mit der Brust und legte die Kirsche sehenswert per Fallrückzieher ins Eck. "Ein unglaubliches Tor", schwärmte Parrillo, der über den Last-Minute-Erfolg heilfroh war. "Wenn du so spät noch die Kiste machst, ist es natürlich glücklich. Alles in allem war's aber auch verdient. Bergheim auswärts und das bei diesen Temperaturen - da können wir nur zufrieden sein."



Selbstvertrauen für Berndorf getankt?

Mit Bergheim räumten die ATSVler somit den ersten Brocken aus dem Weg. Nächste Woche wartet mit dem Heimspiel gegen Berndorf schon der nächste. "Berndorf ist auch eine richtige Hausnummer. Ich hoffe, dass uns der Auftaktsieg dafür den nötigen Auftrieb gibt." Bergheim gastiert indes bei Aufsteiger Plainfeld.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.