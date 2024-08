In der Lungauer Hitze: SK Adnet entführt aus Tamsweg drei Punkte

Der SC Tamsweg startete die neue Saison der 1. Landesliga mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den SK Adnet. Die Gäste, die als Absteiger aus der Salzburger Liga in die Saison gingen, zeigten sich effizienter und nutzten ihre Chancen besser. Tamsweg hatte zwar einige gute Gelegenheiten, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen.

Gäste mit Start nach Maß

Bereits in der ersten Minute kam Tamsweg zu einer gefährlichen Aktion nach einem Eckball, doch Alban Mehmedi verfehlte das Tor. Viel geschah dann aber in den ersten zehn Minuten nicht mehr. In den ersten Minuten tasteten sich beide Teams ab, wobei die drückende Hitze das Tempo beeinflusste.

In der 13. Minute gelang den Gästen der erste Treffer des Spiels. Dusan Stojkov nutzte einen Moment der Unachtsamkeit in der Tamsweger Abwehr und schoss aus dem Hinterhalt unhaltbar ins rechte untere Eck. Dieser Treffer zum 0:1 setzte die Hausherren unter Druck. Die Tamsweger versuchten, auf den Rückstand zu reagieren, konnten aber in der ersten Halbzeit keine zwingenden Chancen herausspielen. Ein Elfmeteralarm im Tamsweger Strafraum wurde vom Schiedsrichter nicht gewertet, was für einige Diskussionen sorgte. Mit dem Stand von 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

Milenkovic macht den Deckel drauf

Nach dem Wiederanpfiff drängte der SC auf den Ausgleich. Der erste Warnschuss in der zweiten Hälfte ging jedoch weit am Tor vorbei. Die Tamsweger erhöhten den Druck und kamen durch Armin Djulic zu einer großen Chance, dessen Kopfball nach einer Freistoßflanke jedoch nur an die Latte ging. Weitere Versuche, die Defensive der Adneter zu durchbrechen, blieben erfolglos. Alban Mehmedi und Dominik Stumbecker hatten gute Möglichkeiten, doch ihre Abschlüsse wurden entweder geblockt oder vom Torhüter pariert.

In der 82. Minute gelang Adnet die Vorentscheidung. Stefan Milenkovic wurde freistehend angespielt und vollendete eiskalt ins kurze Eck zum 0:2. Dieser Treffer nahm den Hausherren endgültig den Wind aus den Segeln. Die letzten Angriffe der Tamsweger verpufften und wurden von der stabilen Abwehr der Gäste souverän geklärt. Trotz aller Bemühungen und einiger hitziger Szenen konnte Tamsweg keinen Treffer erzielen. Auch Dominik Stumbeckers letzter Abschluss landete schließlich in den Armen des Keepers. Die Partie endete nach insgesamt 98 Minuten mit 0:2. Der SK Adnet nahm die ersten drei Punkte der Saison mit nach Hause, während der SC Tamsweg zu Beginn der neuen Spielzeit einen Dämpfer hinnehmen musste.