Mittersill macht Aufsteigerduell gegen Plainfeld zur klaren Geschichte

Details Sonntag, 11. August 2024 08:19

In der 1. Runde der 1. Landesliga hat der SC Mittersill das Aufsteigerduell gegen den USV Plainfeld klar mit 3:0 für sich entschieden. Die Oberpinzgauer, die ligaübergreifend zum 29. Mal in Folge ungeschlagen blieben, beeindruckten dabei auf allen Linien.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Mittersill überzeugte vorne und hinten

Die Mittersiller, die in der abgelaufenen 2. Landesliga-Süd-Saison keine einzige Ligapleite eingesteckt hatten, erwischten einen guten Start ins Duell mit Nord-Pendant Plainfeld. "Wir haben das Spiel über weite Teile kontrolliert, sind hinten gut gestanden und haben super offensive Spielzüge dabei gehabt", bilanziert Mittersill-Coach Christoph Lemberger hocherfreut. In der ersten Hälfte ballerten sich die Oberpinzgauer zu einem Zwei-Tore-Vorsprung. Josef Viertler (30.) und Simon Elmer (38.) drückten jeweils nach einem Stanglpass ab.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

"Top-Elf" sorgte für Auftakt nach Maß

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte führte die Heimelf schließlich die Vorentscheidung herbei. Es lief die 55. Minute, als Manuel Steger die Frucht mit dem ersten Kontakt volley zum 3:0 in die Plainfeld-Hütte nagelte. Die Gäste probierten es vermehrt mit hohen Bällen in die Spitze. "Damit hätten sie uns weh tun können. Sie sind aber oft zurückgepfiffen worden. Ob es jedes Mal eine Abseitsstellung war, weiß ich nicht", sagt Lemberger, der mit seinen Mittersillern das Kapitel 1. Landesliga gleich mit drei Punkten eröffnete. "Meiner Meinung nach war der Sieg auch in der Höhe verdient. Wir hatten dieses Mal wirklich unsere Top-Elf am Platz und sind natürlich sehr zufrieden."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.