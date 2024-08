Abstieg scheinbar gut verdaut! Hochdominante Henndorfer besiegen Pfarrwerfen

Details Montag, 12. August 2024 16:50

Rund zwei Monate nach dem bitteren Abstieg aus der Salzburger Liga stürzte sich die Union Henndorf ins Abenteuer 1. Landesliga. Dort feierten die Grün-Weißen gleich einen gelungenen Auftakt. Dank eines Kiriukhin-Doppelpacks setzten sich die Kirnbauer-Jungs gegen den SC Pfarrwerfen souverän mit 2:0 durch.

Kiriukhin durchbrach Torsperre

Das Match begann mit einem intensiven Tempo, und beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie die ersten Punkte der neuen Saison unbedingt einfahren wollten. Nach einer kurzen Phase des Abtastens ergriff die Union Henndorf die Initiative und drängte auf den Führungstreffer. In der 35. Minute war es dann soweit: Illia Kiriukhin, der schon in den ersten Minuten durch einige gute Aktionen aufgefallen war, erzielte das 1:0 für die Henndorfer.

Mit der Führung im Rücken spielten die Grün-Weißen befreit auf und ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Pfarrwerfen versuchte zwar, mit schnellen Gegenstößen zu antworten, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 1:0 für die Union und die Zuschauer sahen einer spannenden zweiten Hälfte entgegen.

Kiriukhin legte nach – Henndorf dominiert

Nach dem Seitenwechsel erwischte die Union Henndorf erneut den besseren Start und erhöhte den Druck auf die Gäste. Bereits in der 49. Minute war es wieder Illia Kiriukhin, der einmal mehr seine Klasse zeigte und die Heimelf mit 2:0 voranbrachte. Die Henndorfer überließen bis zum Ende nichts dem Zufall und feierten einen höchst souveränen Heimerfolg. "Der wirklich ungefährdet war", fügt Sektionsleiter Sebastian Lindlbauer hinzu.

1. Landesliga: Henndorf : Pfarrwerfen - 2:0 (1:0)

49 Illia Kiriukhin 2:0

35 Illia Kiriukhin 1:0

