15-Jähriger packt Deckel drauf: Henndorf gewinnt in Altenmarkt

Details Donnerstag, 15. August 2024 14:25

Die Union Henndorf hat in der 2. Runde die nächsten drei Punkte geholt. Auswärts beim UFC Altenmarkt setzte sich der Salzburger-Liga-Absteiger summa summarum verdient mit 3:1 durch.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Henndorf ging zweimal in Front

Die Henndorfer, die in der vergangenen Woche mit dem 2:0-Sieg über Pfarrwerfen ideal in die neue Spielzeit gestartet waren, erwischten auf Altenmarkter Kunstgrün einen Traumstart. Bereits in der siebenten Minute drückte Laurin Pichler zur frühen Führung ab. In der weiteren Folge kamen die Altenmarkter auf. "In dieser Phase waren wir nicht gut, haben zwei, drei ganz gute Chancen zugelassen", erzählt Henndorf-Coach Stefan Kirnbauer. Quasi folgerichtig, dass Hans-Peter Schnitzer das Spiel in Minute 26 wieder ausglich. Den Gästen glückte aber noch vor der Pause der neuerliche Führungstreffer. Illia Kiriukhin - Doppeltorschütze in Runde 1 - stellte auf 1:2 (40.).

Jungspund traf zur Vorentscheidung

"Das Spiel war lange spannend", sagt Kirnbauer, den der knappe Ein-Tor-Vorsprung nicht gerade beruhigte. Die Grün-Weißen erspielten sich in der zweiten Halbzeit eine Vielzahl an Chancen. "Im Endeffekt hätten wir mehr Tore machen können, ja fast schon müssen." Die große Erlösung gab's erst in der 82. Minute, als der erst 15-jährige David Osagie zum 1:3 einstiefelte. "Unterm Strich ein sehr verdienter Sieg", jubelt Kirnbauer, der in der nächsten Woche fix auf Cem Emen verzichten muss. Dieser kassierte nach seiner Auswechslung die Ampelkarte. "Cem hat vor lauter Ärger über seine Auswechslung den Ball weggeschossen. Weil der Schiedsrichter beobachtet wurde, hat er das Regelwerk sehr ernstgenommen."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.