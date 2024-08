Nach Auftaktpleite: Pfarrwerfen überrollt Tamsweg

Details Montag, 19. August 2024 11:31

Eine Woche nach der 0:2-Niederlage in und gegen Henndorf hat der SC Pfarrwerfen mit einem klaren Heimsieg geantwortet. Die Pongauer zeigten sich im heimischen Sportismuscenter von ihrer besten Seite und schickten den SC Tamsweg mit einer 4:1-Packung nach Hause.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Bärenstarker Auftritt der Pfarrwerfener

Mit einem Durchschnittsalter von knapp über 21 Jahren wussten die Pfarrwerfener vom Start weg zu überzeugen. "Wir haben Tamsweg komplett dominiert, um nicht zu sagen an die Wand gespielt", war auch Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager hin und weg. Thomas Scherer (8.) und Daniel Angerer (14.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung, ehe Stefano Leutgab kurz vor der Halbzeitpause, in Minute 43, nachlegte. Indes konnten sich die Lungauer bei Keeper Bernhard Schiefer bedanken, nicht noch höher in Rückstand geraten zu sein. "Er hat einen Mördertag erwischt. Zur Pause hätte es auch 6:0, 7:0 stehen können", notierte Hager einige ungenutzt gebliebene Gelegenheiten seiner Bande, bei denen Schiefer seine Hände entscheidend im Spiel hatte.

Kurioses Tamsweg-Tor

Die Pause schien den Tamswegern gutgetan zu haben. Denn nach dem Seitenwechsel zeigte die Stumbecker-Crew ein ganz anderes Gesicht. "In den ersten zehn, fünfzehn Minuten waren sie gut drin - ohne aber so richtig zwingend zu werden", schildert Hager. Unmittelbar nach Tamswegs bester Phase drückte Leutgab ein zweites Mal ab und sorgte damit für die endgültige Entscheidung - 4:0 (64.). Zwei Zeigerumdrehungen später kamen die Gäste durch Kapitän und Spielmacher Andreas Jäger noch zum Ehrentreffer (66.). Der aber einen fahlen Beigeschmack hatte, wie Hager erklärt. "Ein Tor, das keines war. Begünstigt durch den Wind hat Jäger den Eckball direkt auf unser Tor gebracht. Unser Keeper Huttegger hat ihn aber klar vor der Linie abgewehrt." Die Pfarrwerfener hatten bereits zum Gegenangriff ausgeholt, ehe von Schiri Reinhard Marcinko der Pfiff ertönte und auf Tor für Tamsweg entschieden wurde. Der kuriose Torerfolg sollte nicht mehr ausschlaggebend sein - Pfarrwerfen siegte am Ende hochverdient mit 4:1. "Unsere Mannschaft war sehr präsent und hat genau gewusst, was die Aufgabe ist. Da kann ich nur ein Pauschallob aussprechen", jubelt Hager, der aber gleich wieder auf die Euphoriebremse tritt: "Der überzeugende Sieg gegen Tamsweg ist eine schöne Momentaufnahme. Wir dürfen jetzt aber auf keinen Fall abheben, sondern müssen akribisch weiterarbeiten." Das nächste Spiel steht schon am kommenden Mittwoch an, wenn anlässlich des Salzburger Landescups Westligist FC Pinzgau im Sportismuscenter gastiert.

