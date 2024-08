SC Tamsweg besiegt Altenmarkt in umkämpftem Match

In der dritten Runde der 1. Landesliga trafen der SC Tamsweg und der UFC Altenmarkt aufeinander. Vor heimischer Kulisse setzten sich die Tamsweger letztlich mit 2:0 durch. In einem Spiel, das von wenigen Chancen, vielen gelben Karten und einer roten Karte geprägt war, sorgten Dominik Peermann und Matthias Brugger für die entscheidenden Treffer zugunsten der Hausherren.

Verhaltene erste Halbzeit

Zu Beginn der Partie war wenig Action zu verzeichnen. Bereits in der ersten Minute hatte der SC Tamsweg einen Freistoß, der jedoch ohne Erfolg blieb. In der siebten Minute setzte Alex Lanschützer über die rechte Seite nach, seine Flanke auf Dominik Peermann konnte dieser jedoch nicht im Tor unterbringen. Eine ähnliche Aktion wiederholte sich nur eine Minute später, doch der Altenmarkter Torwart zeigte eine starke Parade.

In der zehnten Minute wurde Altenmarkt erstmals gefährlich, doch SC-Torwart Bernhard Schiefer konnte die Situation bereinigen. Nach einem erfolglosen Freistoßversuch von Altenmarkt in der 14. Minute, versuchte es Andreas Jäger aus der Distanz, schoss jedoch über das Tor.

Eine weitere gefährliche Aktion von Altenmarkt endete in der 20. Minute durch eine Abseitsentscheidung. Wenig später hatte der SC eine Chance durch einen Eckball, doch auch dieser Schuss ging weit über das Tor. Trotz einiger gefährlicher Freistoßsituationen sowie einem nicht anerkannten Tor für Altenmarkt wegen eines Offensivfouls, blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Spannende zweite Halbzeit - Salic sieht Rot

Nach der Pause nahm das Spiel etwas an Fahrt auf. Altenmarkt hatte in der 47. Minute eine Großchance, doch der Schuss ging weit über das leere Tor. In der 60. Minute erzielte Dominik Peermann das erlösende 1:0 für den SC Tamsweg. Nach einem Geplänkel an der Strafraumgrenze zog er ab und traf ins linke untere Eck.

Nur zehn Minuten später geriet der UFC weiter ins Hintertreffen. Nach einem Foul von Alex Lanschützer brannten bei Kerim Salic die Sicherungen durch und schubste den Schiedsrichter. Die Folge: eine klare rote Karte für Salic, und Altenmarkt spielte fortan in Unterzahl.

In der Schlussphase versuchte Altenmarkt trotz Unterzahl noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 77. Minute tänzelte Yakup Yilmaz durch die gegnerische Abwehr, doch Schiefer konnte mit einer starken Fußabwehr klären. Auch Andreas Walchhofer probierte es in der 82. Minute aus der Ferne, sein Schuss ging jedoch knapp daneben.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der ausgedehnten Nachspielzeit blieben die Tamsweger weitgehend souverän. Mehrere Eckbälle und ein Schussversuch von der Mittellinie durch Andreas Jäger fanden nicht den Weg ins Tor. In der sechsten Minute der Nachspielzeit setzte Matthias Brugger mit dem 2:0 den Schlusspunkt. Nach einem Eckball nutzte er seine Chance und traf ins Netz.

Mit diesem Sieg konnte der SC Tamsweg seine ersten Punkte in dieser Saison einfahren, während der UFC Altenmarkt weiterhin ohne Punktgewinn bleibt. Trotz der Niederlage zeigten die Gäste eine kämpferische Leistung, die jedoch nicht belohnt wurde.