Hasic als Siegbringer - Elixhausen zwingt Berndorf in die Knie

Details Samstag, 31. August 2024 16:35

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel der 1. Landesliga konnte sich der USV Elixhausen mit 3:2 gegen den Tabellenführer USV Berndorf durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit entwickelte sich eine mitreißende Partie mit Chancen und Toren auf beiden Seiten. Nach einer zwischenzeitlichen Führung der Berndorfer sorgte Elixhausen für die Wende und sicherte sich letztendlich in der 86. Minute den Sieg.

Torreiche Anfangsviertelstunde

Das Spiel startete mit hohem Tempo, und bereits in der achten Minute konnte der USV Berndorf durch Wolfgang Gappmaier in Führung gehen. Ein schlechtes Abspiel des Elixhausener Torwarts Leon Schmid ermöglichte Gappmaier den Treffer, nachdem er von Bachmaier in Szene gesetzt wurde. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später glich Niklas Radwanovsky für den USV Elixhausen aus.

Der Jubel war noch nicht verklungen, da gelang Lamin Manga in der 15. Minute das 2:1 für Elixhausen. Wenngleich Heim-Goalie Schmid in der weiteren Folge einen Baier-Freistoß aus dem Eck fischen musste (22.), blieb der Aufsteiger bis zur Pause das gefährlichere Team. Erst verzog Schweighart knapp, kurz darauf rettete Gäste-Keeper Joel Wagner in extremis.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel drängte Berndorf auf den Ausgleich und erspielte sich mehrere Chancen. Moritz Strasser nutzte eine dieser Gelegenheiten in der 56. Minute und erzielte per Volley das 2:2 für die Gäste. Dies gab Berndorf neuen Auftrieb, und sie waren in dieser Phase des Spiels die stärkere Mannschaft.

Elixhausen musste sich in der Defensive behaupten, während Berndorf weiter Druck machte. Nachdem Bernhard Biribauer an Schmid gescheitert (78.) und ein abgefälschter Salfinger-Schuss gegen die Querlatte geklatscht war (84.), schepperte es schließlich auf der anderen Seite. Nach gutem Kombinationsspiel traf Ermin Hasic zum entscheidenden 3:2 (86.). Die Schlussminuten waren geprägt von Berndorfer Angriffen, doch Elixhausen verteidigte die knappe Führung mit Leidenschaft und Einsatz. Trotz einer letzten großen Chance für Berndorf im Nachschlag blieb es beim 3:2-Endstand.

1. Landesliga: Elixhausen : Berndorf - 3:2 (2:1)

86 Ermin Hasic 3:2

54 Moritz Strasser 2:2

15 Lamin Manga 2:1

9 Niklas Radwanovsky 1:1

8 Wolfgang Gappmaier 0:1



