Kein Sieger bei Schwarzach gegen Adnet - Absteiger bleibt ungeschlagen

Das Freitagabendmatch zwischen dem SV Schwarzach und Salzburger-Liga-Absteiger SK Adnet ist ohne Sieger zu Ende gegangen. Die Marmordörfler, die zur Pause vorangelegen waren und zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich kassiert hatten, mussten die letzte halbe Stunde mit einem Spieler weniger auskommen.

Wirrwarr brachte Adnet nicht aus dem Konzept

Das Gastspiel in Schwarzach begann für die Gäste aus dem Marmordorf chaotisch. "Schwarzach hat uns erst spät darüber informiert, dass sie 15 Minuten Wartezeit beantragt haben. Wir waren schon warm", mosert Adnet-Trainer Miroslav Stevic. "Ich hab' dem Schiedsrichter Bescheid gesagt und bin davon ausgegangen, dass die Information weitergeleitet wird. Kann schon sein, dass es mein Fehler war. Aber auf das Spiel hat sich das nicht ausgewirkt. Adnet war in der ersten Halbzeit sehr stark. Wir haben keinen Zugriff gehabt", gibt Schwarzach-"Co" Bernd Ofensberger zu Protokoll, der gestern den erkrankten Mario Krimbacher vertrat. Gegen defensiv eingestellte Pongauer kamen die Gäste ein ums andere Mal über die Außen durch. Nachdem Adis Mehic die Kugel nach Oberauer-Flanke nur knapp über die Latte gesetzt und auch Daniel Kraft eine vielversprechende Gelegenheit nicht genutzt hatte, durfte schließlich in der 42. Minute gejubelt werden. Udo Oberauer setzte sich auf der rechten Angriffsseite im Eins-gegen-Eins durch und versenkte die Murmel im kurzen Eck - 0:1. "Wahrscheinlich die beste Halbzeit, die wir in der bisherigen Saison gespielt haben", zeigt sich Stevic hochzufrieden.

Adnet schwächte sich selbst, Schwarzach konnte aus Überzahl kein Kapital schlagen

"Eigentlich hatten wir uns in der Pause gut auf die zweite Halbzeit vorbereitet", wunderte sich Stevic darüber, dass seine Schützlinge zu Beginn des zweiten Durchgangs kurzzeitig in die Tiefschlafphase verfiel. Nach einem Schiedsrichterball präsentierte sich die Adneter Hintermannschaft unsortiert, dies nutzte Branko Bozic aus und traf zum 1:1 (49.). Von diesem "Blackout" zeigte sich der Absteiger nicht geschockt und setzte alles daran, so schnell wie möglich wieder in Führung zu gehen. Erschwert wurde dieses Unterfangen aber durch den Platzverweis für Keeper und Kapitän Philipp Stauder. "Der Schiedsrichter hat ein Nachschlagen gesehen und ihm die Rote Karte gezeigt", erzählt Stevic. Mit einem Mann mehr auf dem Feld übernahm schließlich Schwarzach die Initiative. Die vielen ruhenden Bälle, die in Richtung Adnet-Box flogen, brachten aber nicht den gewünschten Erfolg. "Echt schade, dass wir aus der Überzahl nicht mehr gemacht haben. Unterm Strich, denke ich, war's ein gerechtes Unentschieden. Wir sind zufrieden", bilanziert Ofensberger. Indes trauerte Stevic dem Sieg nach. "Wir sind schon ein bisschen traurig, weil's für uns im Endeffekt zwei verlorene Punkte sind." Kurz vor Ultimo notierte der Adneter Übungsleiter noch einen vernebelten Matchball. Der eingewechselte Stefan Milenkovic scheiterte an SWA-Goalie Dominik Waltl. Mit dem 1:1-Remis in Schwarzach bleibt der Salzburger-Liga-Absteiger auch nach vier gespielten Runde ohne Niederlage.

