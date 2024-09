Mittersill unterliegt Bergheim in turbulenter Partie

Details Sonntag, 01. September 2024 13:47

In einer turbulenten Begegnung der 1. Landesliga sicherte sich der FC Bergheim einen knappen 3:2-Auswärtssieg gegen den SC Mittersill. Trotz einer dominanten Leistung der Gastgeber nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt und profitierten von Fehlern des Aufsteigers. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, einem Platzverweis und mehreren Aluminiumtreffern.

Bergheim präsentierte sich effizient

Nach einem leicht verspäteten Anpfiff gelang es dem FC Bergheim, in der 22. Minute in Führung zu gehen. Stefan Neubauer traf zum 0:1 und schockte damit die Gastgeber. Dieser Gegentreffer weckte die Oberpinzgauer auf, die nun mit mehr Zug nach vorne agierten. Doch trotz der heimischen Offensivbemühungen waren es die Gäste, die in der 31. Minute erneut zuschlugen. Marko Koller nutzte einen Konter, um die Führung auf 0:2 auszubauen. Die Heimischen waren zwar dominant, schafften es jedoch nicht, ihre Chancen zu verwerten.

Erst in der 45. Minute konnte der SC Mittersill durch Josef Viertler den verdienten Anschlusstreffer erzielen. Wenige Aktionen zuvor war Viertler noch mit einem sehenswerten Flugkopfball am Torpfosten gescheitert (36.).

Mittersiller Anschlusstreffer fiel zu spät

Die zweite Halbzeit begann mit einem Aufreger: In der 55. Minute sah Bergheims Gabar Mahmud nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Trotz Unterzahl stellte der FCB in der 74. Minute durch Dominik Podlipnig nach einem weiteren Konter auf 1:3. Die Mittersiller gaben sich jedoch nicht geschlagen und erhöhten den Druck. Doch die Zeit lief gegen die Gastgeber.

Nachdem Josef Viertler den Ball in Minute 72 an die Querlatte gesetzt hatte, verwandelte Bruder Simon in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 2:3 (95.). Der neuerliche Anschlusstreffer kam letztlich zu spät. Obwohl die Platzherren über weite Strecken überlegen waren, hieß der Sieger FC Bergheim. Mit der nötigen Cleverness holten die Blau-Weißen drei wichtige Punkte.

1. Landesliga: Mittersill : Bergheim - 2:3 (1:2)

95 Simon Viertler 2:3

74 Dominik Podlipnig 1:3

45 Josef Viertler 1:2

31 Marko Koller 0:2

22 Stefan Neubauer 0:1

