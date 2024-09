Schwarzach gewinnt in Bergheim "völlig verdient"

Details Freitag, 06. September 2024 14:13

Der SV Schwarzach hat sich anlässlich der 5. Runde der 1. Landesliga verdientermaßen mit 2:1 beim FC Bergheim durchgesetzt. Nach einer komfortablen Zwei-Tore-Führung zur Pause verpasste die Krimbacher-Bande die vorzeitige Entscheidung, Bergheims Anschlusstreffer durch Stefan Neubauer fiel erst in der Nachspielzeit.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Dominantes Schwarzach zwickte zweimal zu

Die Gäste aus Schwarzach hatten in der Fischacharena vom Ankick weg alles im Griff und durften schon nach wenigen Augenblicken den frühen Führungstreffer zelebrieren. Ein Lochpass setzte Florian Elmauthaler in Szene, der sich nicht zweimal bitten ließ und auf 0:1 stellte (2.). "In den ersten 15 Minuten haben klar dominiert, bis zur Pause waren wir die bessere Mannschaft", resümiert Schwarzach-Dompteur Mario Krimbacher. Während vorne das extreme Pressing voll aufging, die Heimelf somit immer wieder in Verlegenheit gebracht wurde, ließ man hinten gar nichts zu. "Bergheim hatte in der ersten Halbzeit keinen Torschuss", sagt Krimbacher, der kurz vor dem Pausentratsch ein zweites Mal jubeln durfte, als Luca Amering nach einem Corner gegen die Laufrichtung von FCB-Keeper Maurice Kajba zum 0:2 einnickte (43.).

Bergheim-Anschluss in der Überspielzeit

Das Tempo der ersten Halbzeit konnten die Schwarzacher nach der Pause nicht mehr halten. "Wir haben uns dann ein bisschen zurückgezogen und sind tiefer gestanden", erzählt Krimbacher. Die Bergheimer, die mittlerweile mehr vom Spiel hatten, wurden aber nur einmal zwingend, als ein 25-Meter-Schuss an den Querbalken klatschte (63.). Indes verbuchten die Gäste mehrere Top-Chancen. Luca Amering, Elmauthaler und der eingewechselte Michael Ammerer verpassten allesamt die Vorentscheidung. Einen Treffer bekamen die 200 Besucher aber doch noch zu sehen. Im Nachschlag stellte Stefan Neubauer nach einem Standard auf 1:2 (92.). "Wenn wir da nicht gewonnen hätten, wär's enttäuschend gewesen. Ein völlig verdienter Sieg. Vor allem in der ersten Halbzeit war's eine super Leistung", bilanziert Krimbacher.

1. Landesliga, 5. Runde

Donnerstag, 05.09.2024, 19:45, Fischacharena Bergheim, Z: 200, SR: Bernhard Frauenschuh

FC Bergheim 1:2 (0:2) SV Schwarzach

Bergheim: Maurice Kajba, Edin Hairlahovic, Armin Dedic, Dominik Podlipnig, Marko Koller, Daniel Leitner, Michael Hupf, Stefan Neubauer (K), Gregor Haunsberger, Matthias Eisl, Jan Thuis

Ersatz: Andreas Fagerer, Florian Aichriedler, Stephan Ries, Stefan Ziss, Eleftherios Provatidis, Tobias-Marcel Pachinger

Schwarzach: Dominik Waltl, Branko Bozic, Ralph Pertl, Daniel Schratl, Thomas Ortner, Christoph Ofensberger (K), Luca Amering, Christoph Gassner, Markus Pamminger, Thomas Elmauthaler, Fabio Amering

Ersatz: Batuhan Öztürk, Majid Salihovic, Michael Ammerer, Maximilian Kirnbauer, Christoph Diess

Tore: 0:1 Thomas Elmauthaler (2.), 0:2 Luca Amering (43.), 1:2 Stefan Neubauer (92.)

Gelbe Karten: Hairlahovic bzw. Gassner, Kirnbauer, Pertl

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.