Unbelohnte Aufholjagd! Pfarrwerfen unterliegt Adnet knapp

Salzburger-Liga-Absteiger SK Adnet cruist weiter ungeschlagen durch die 1. Landesliga! Die Truppe von Übungsleiter Stanislav Stevic kam zuhause gegen den SC Pfarrwerfen nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung im Finale noch einmal ins Wanken. Letztendlich wurde der knappe Vorsprung aber erfolgreich über die Runden gebracht. Endstand: 3:2.

Foto: Adi Aschauer

Pfarrwerfens Leutgab vergab Chancen auf die Führung

Die Adneter, die aus den ersten vier Ligaspielen starke acht Punkte geholt hatten, gerieten im Heimspiel gegen Pfarrwerfen schnell unter Druck. "Wir haben die Anfangsphase total verschlafen und letztlich viel Glück gehabt. Pfarrwerfen hätte 2:0 führen können", gibt Adnet-Trainer Stanislav Stevic zu. Stefano Leutgab tauchte zweimal gefährlich vor dem heimischen Tor auf und verfehlte zum Leidwesen der Pongauer ebenso oft. "Die Leistung der Mannschaft war stark. Unser Manko ist aber, dass wir auswärts unsere Chancen nicht nutzen", sagt Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager. Was Hager erst so richtig auf die Palme brachte, war ein nicht gegebener Elfmeter. Thomas Scherer legte sich die Frucht an Heim-Torwart Markus Frank vorbei. Dieser mähte anschließend Scherer und einen seiner Verteidiger um. "Ein klarer Elfer. Da gibt es für mich keine Diskussion." Je länger der erste Durchgang dauerte, desto besser fanden auch die Marmordörfler in die Partie. Die heimischen Gelegenheiten wusste Gäste-Keeper Elias Huttegger jedoch zu entschärfen.

Foto: Adi Aschauer

Jokertore brachten Heimelf voll auf Kurs Heimsieg

Stevic, der den rotgefährdeten Petar Bogdanovic noch vor der Pause runtergenommen hatte (34.), wechselte zur Halbzeit doppelt. Dass die Joker Adis Mehic und Stefan Milenkovic aufs Grün geschickt wurden, sollte sich bezahlt machen. Milenkovic traf nach abgewehrtem Stojkov-Freistoß per Kopf zum 1:0 (48.), später aus rund 20 Metern zum 3:0 (78.). Dazwischen war Mehic nach einer Standardsituation - ebenfalls mit Köpfchen - das 2:0 geglückt (60.).

Foto: Adi Aschauer

Adnet wackelte, Pfarrwerfen lief die Zeit davon

Die Pfarrwerfener, die in dieser Phase komplett den Faden verloren hatten, fanden ihn erst im Endspurt wieder. "Auf einmal konnten die Jungs wieder Fußball spielen", stellte Hager freudig fest. Nachdem der Schalter umgelegt worden war, Xaver Steindl (89.) und Nico Gaßner (91.) auf 3:2 verkürzt hatten, ging den Loibl-Männern aber die Zeit aus. "Unglaublich bitter. Wir haben ein Spiel verloren, das du eigentlich nicht verlieren darfst. Adnet war clever, wir zu dumm", konstatiert Hager. Stevic hingegen war, no na, froh über den Ausgang. "Das war nichts für schwache Nerven. Kompliment an Pfarrwerfen. Sie haben sich nicht aufgegeben und bis zum Schluss an sich geglaubt."

1. Landesliga, 5. Runde

Freitag, 06.09.2024, 18:00, Marmor-Arena Adnet, Z: 220, SR: Sebastian Stadler

SK Adnet 3:2 (0:0) SC Pfarrwerfen

Adnet: Markus Frank, David Löker, Harun Asil, Bidzina Gugunishvili, Dusan Stojkov, Hannes Leitner, Udo Oberauer, Marko Culjak, Daniel Kraft (K), Petar Bogdanovic, Marko Zivkovic

Ersatz: Alois Santin, Christian Moltinger, Adis Mehic, Thomas Reindl, Pascal Roider, Stefan Milenkovic

Pfarrwerfen: Elias Huttegger, Alexander Mooslechner, Ricardo Hemetsberger (K), Julian Vorderegger, Thomas Scherer, Alexander Gschwandtner, Franz Ranstl, Nico Gaßner, Fabian Mussbacher, Thomas Miller, Stefano Leutgab

Ersatz: Ajdin Kadic, Florian Vorderegger, Xaver Steindl, Mario Lienbacher, Tobias Salchegger

Tore: 1:0 Stefan Milenkovic (48.), 2:0 Adis Mehic (60.), 3:0 Stefan Milenkovic (78.), 3:1 Xaver Steindl (89.), 3:2 Nico Gaßner (91.)

Gelbe Karten: Bogdanovic, Stojkov, Zivkovic bzw. Mooslechner, Scherer

