Pfarrwerfen bleibt auswärts blank: Schwarzach gewinnt Pongau-Derby

Details Samstag, 14. September 2024 12:01

Der SV Schwarzach hat in der 6. Runde das Pongau-Derby gegen den SC Pfarrwerfen zuhause mit 2:1 für sich entschieden. Nachdem Christoph Gassner vorne und hinten getroffen hatte, sicherte Branko Bozic den Hausherren die drei Punkte. Während die Krimbacher-Männer voll auf Top-3-Kurs sind, bleiben die Pfarrwerfener in der Fremde weiter punktelos.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Schwarzach fehlte die zündende Idee

Am gestrigen Freitag mussten 9 von 13 Salzburger Unterhaus-Partien abgeblasen werden. In Schwarzach konnte gespielt werden. "Ich hab' mir gedacht, dass es fix nicht gehen wird. Aber der Platz war vollkommen in Ordnung", war auch Schwarzach-Trainer Mario Krimbacher von der Nicht-Absage überrascht. Dieser beäugte in der ersten Halbzeit Vorteile für sein Team. Während die Gäste, bei denen Antreiber Thomas Miller gefehlt hatte, nicht eine Torchance verbuchten, ließen die bestimmenden Platzherren - wie schon so oft in dieser Spielzeit - den finalen und entscheidenden Pass vermissen. "Wir sind nicht ins letzte Drittel reingekommen", stöhnte Krimbacher.

Bozic ließ Platzherren jubeln - Pfarrwerfen fühlte sich "klar benachteiligt"

Nach der Pause rückte SWA-Boy Christoph Gassner ins Rampenlicht, als er nach ruhenden Bällen erst vorne (51.), dann hinten einnetzte (65.) und sich damit für den Führung- und Ausgleichstreffer verantwortlich zeigte. Dazwischen hatten die Schwarzacher zwei Sitzer auf eine höhere Führung ausgelassen. Nach Gassners Eigentor leckten die Pfarrwerfener Blut. "In den folgenden fünf bis zehn Minuten sind sie aufgekommen, aber nicht zwingend geworden", erzählte Krimbacher. Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager schlug nicht in dieselbe Kerbe. "Beim Stand von 1:1 ist Lienbacher alleine vor dem Tor aufgetaucht. Eine Riesenchance." In der 77. Minute folgte schließlich der spielentscheidende Moment: Der im Rückraum stehende Luca Amering traf den Ball nicht richtig, bediente unfreiwillig Branko Bozic, der zum 2:1-Derbysieg abdrückte. "Wir haben zwar nicht unseren allerbesten Tag erwischt, waren dennoch über die 90 Minuten ganz klar überlegen", sprach Krimbacher unterm Strich von einem verdienten Erfolg im Pongau-Duell. Hager haderte hingegen mit der Schiedsrichterleistung. "Wir sind in den entscheidenden Situationen klar benachteiligt worden. Beim 1:0 hat der Schiedsrichter ein Foul im 'Sechzehner' übersehen, beim 2:1 wurde unser Torwart weggeblockt."

1. Landesliga, 6. Runde

Freitag, 13.09.2024, 18:30, Sportplatz Schwarzach, Z: 130, SR: Kilian Schaupper

SV Schwarzach 2:1 (0:0) SC Pfarrwerfen

Schwarzach: Dominik Waltl, Majid Salihovic, Branko Bozic, Ralph Pertl, Maximilian Kirnbauer, Daniel Schratl, Thomas Ortner, Christoph Ofensberger (K), Luca Amering, Christoph Gassner, Thomas Elmauthaler

Ersatz: Batuhan Öztürk, Michael Ammerer, Elvic Poric, Markus Pamminger

Pfarrwerfen: Elias Huttegger, Ricardo Hemetsberger (K), Thomas Scherer, Alexander Gschwandtner, Franz Ranstl, Nico Gaßner, Mario Sighel, Daniel Angerer, Fabian Mussbacher, Stefano Leutgab, Mario Lienbacher

Ersatz: Florian Vorderegger, Lukas Prommegger, Xaver Steindl, Alexander Mooslechner, Julian Vorderegger, Tobias Salchegger

Tore: 1:0 Christoph Gassner (51.), 1:1 Christoph Gassner (ET, 65.), 2:1 Branko Bozic (77.)

Gelbe Karten: Pertl bzw. Angerer, Sighel, Steindl, Lienbacher, Hemetsberger

