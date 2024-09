Najebullah-Hattrick bei ATSV-Heimdreier gegen Mühlbach/Pzg.

Details Montag, 16. September 2024 10:01

Der ATSV Salzburg hat in der 6. Runde der 1. Landesliga den zweiten Saisonsieg eingefahren. Im Heimspiel gegen den SC Mühlbach/Pzg. ragte ein Mann heraus: Hamid Najebullah. Der noch 19-Jährige (feiert in neun Tagen Geburtstag), der im Sommer vom SAK geholt worden war, erzielte beim 3:0-Sieg alle Tore.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Najebullah traf doppelt, Mühlbach/Pzg. zu gnädig

"Ein sehr dominantes Spiel von uns. Wir waren von Anfang an tonangebend", schilderte ATSV-Zampano Francesco Parrillo. Es dauerte nicht lange, ehe sich die Städter für einen guten Beginn belohnen konnten. In der 14. Minute drückte Hamid Najebullah eine Flanke von der rechten Angriffsseite zum 1:0 über die Linie, etwas später besorgte der gebürtige Afghane das Pausen-2:0 (35.). Dazwischen hatten die Oberpinzgauer durch Schneider und Bachler zwei Sitzer vergeben. "Die ein, zwei Fehler, die wir gemacht haben, konnte der Gegner nicht ausnutzen", so Parrillo.

ATSV siegte letztlich ungefährdet

Weil der ATSV nicht mehr musste und Mühlbach nicht konnte, war das Spiel laut Gäste-Coach Rupert Marko "schon zur Pause gegessen". Die ersatzgeschwächten Gäste konnten von der dünnen Ersatzbank nur Nico Mosser auf die Wiese schicken, sonst nicht mehr nachlegen. Mitte der zweiten Halbzeit markierte der alles andere in den Schatten stellende Najebullah den 3:0-Endstand (67.). "Wir haben's dann sehr diszipliniert zu Ende gebracht", jubelte Parrillo über den zweiten Saisondreier. Indes ärgerten Marko die zwei Gegentreffer in Hälfte eins. "Weil sie nach Eigenfehlern gefallen sind." Dass sich die Städter verdientermaßen die drei Punkte krallten, darüber gab's am Ende des Tages keine Diskussion. "Das ging schon so in Ordnung. Spielerisch haben die eine ganz andere Qualität als wir."

1. Landesliga, 6. Runde

Sonntag, 15.09.2024, 17:00, Panoramacenter, Z: 70, SR: Clemens Posch

ATSV Salzburg 3:0 (2:0) SC Mühlbach/Pzg.

ATSV: Radoslav Stankovic, Dragan Milic, Milan Jagodic (K), Aleksandar Savic, Vasyl Voloshyn, Slavisa Kostic, Hamid Najebullah, Dusan Mladenovic, Geovane Oliveira, Tiago Faria, Filip Zdravkovic

Ersatz: Radenko Miljenovic, Oleksandr Danko, Nemanja Krstic, Uros Nikolic, Zeljko Drobnjak

Mühlbach/Pzg.: Sascha Unterweger, Daniel Rieder, Michael Rainer, Christoph Hollaus, Marco Enzinger, Fabian Bachler (K), Mario Aschacher, Kevin Empl, Philip Kocmata, Tim Weber, Johannes Schneider

Ersatz: Bernhard Voithofer, Mathias Innerhofer, Sandro Trnka, Nico Mosser

Tore: 1:0 Hamid Najebullah (14.), 2:0 Hamid Najebullah (35.), 3:0 Hamid Najebullah (67.)

Gelbe Karten: Voloshyn, Mladenovic, Zdravkovic bzw. Rainer, Kocmata

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.