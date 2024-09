Viertler trifft, Jäger fliegt: Chancenlose Tamsweger unterliegen Mittersill

Details Sonntag, 22. September 2024 22:51

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ist dem SC Mittersill in der 7. Runde ein Sieg geglückt. Der Aufsteiger setzte sich im Lungau beim SC Tamsweg hauchzart mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Anführer Josef Viertler per Kopf nach einem Standard. Doppelt bitter für die Stumbecker-Männer: Andreas Jäger flog kurz vor Ultimo mit der Roten Karte vom Platz.

Capitano brachte seine Mittersiller höchstpersönlich voran

"Es war ein offener Schlagabtausch mit wenigen Chancen", beschrieb Tamsweg-Coach Dominik Stumbecker das Duell der 7. Runde. Indes sah Pendant und Mittersill-Coach Christoph Lemberger die Vorteile auf Seiten der Gäste. "In der ersten Halbzeit waren wir die spielerisch bessere Mannschaft mit den besseren Chancen." Sozusagen folgerichtig, dass der Kopfball von Kapitän Josef Viertler nach einem Eckball die Mittersiller kurz vor dem Pausentee in Führung brachte (41.). "Der Tormann der Tamsweger hat den Ball pariert - allerdings hinter der Linie. Zum Glück haben es die Schiedsrichter auch so gesehen. Das Tor war erlösend", so Lemberger.

Keine Punkte und Rot für Jäger: Gebrauchter Fußballnachmittag für die Tamsweger

Mit dem knappen Vorsprung im Gepäck verfolgten die Pinzgauer nach dem Seitenwechsel ein konkretes Ziel: Hinten die Null zu halten. "Das haben wir in den letzten Spielen ja nicht geschafft", wusste Lemberger, der sich am Ende über die erste Zu-Null-Partie seit der 1. Runde (3:0 gegen Plainfeld) freuen durfte. Die Hütte des Aufsteigers blieb sauber, auch weil Tamsweg in der Offensive nahezu zahnlos agierte. "Wir hatten keine einzige Chance", stöhnte Stumbecker, der im Endeffekt nicht nur das Spiel, sondern auch Andreas Jäger verlor. Der Spielmacher holte sich im Finish nach einer überflüssigen Tätlichkeit den roten Karton ab (89.) und wird seiner Truppe in den nächsten Wochen fehlen.

1. Landesliga, 7. Runde

Sonntag, 22.09.2024, 16:00, Alpenstadion Tamsweg, Z: 200, SR: Sebastian Stadler

SC Tamsweg 0:1 (0:1) SC Mittersill

Tamsweg: Bernhard Schiefer (K), Zalan Miko, Matthias Brugger, Armin Djulic, Simon Moser, Alban Mehmedi, Maximilian Schwab, Andreas Jäger, Lukas Kerschhaggl, Alexander Lanschützer, Dominik Peermann

Ersatz: Tobias Gappmaier, Roman König, Lukas Glösel, Gerald Gautsch, David Holzer, Christian Schreilechner

Mittersill: Bernhard Wallner, Georg Steger, Dominik Schneider, Manuel Empl, Tobias Lackner, Marco Steger, Michael Wöhrer, Simon Viertler, Manuel Steger, Serkan Durmus, Josef Viertler (K)

Ersatz: Florian Reifmüller, Erik Holzer, Drilon Halili, Thomas Brugger, Simon Elmer, Ralf Pernecker

Tor: 0:1 Josef Viertler (41.)

Gelbe Karten: Moser, Schwab bzw. keine

Rot: Jäger (89.)

