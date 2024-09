Auf Heimstärke ist Verlass: Pfarrwerfen zwingt blutjunges Altenmarkt in die Knie

Details Montag, 23. September 2024 11:12

Der SC Pfarrwerfen kann sich nach wie vor auf seine Heimstärke verlassen. In der 7. Runde der 1. Landesliga fuhren die Loibl-Boys gegen den UFC Altenmarkt den dritten Sieg im dritten Heimspiel ein. Indes muss das Eisner-Kollektiv, das einen 0:2-Rückstand aufholte, letztlich in Unterzahl mit 2:3 unterlag, weiter auf den ersten Saisondreier überhaupt warten.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Lienbacher erzielte Doppelpack

Die Altenmarkter, die mit einer blutjungen Truppe im Sportismuscenter antanzten, erwischten einen starken Beginn. "In den ersten zehn Minuten haben sie nichts zugelassen und echt gut kombiniert. Sie waren feldüberlegen", gab Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager zu. Danach zündeten die Hausherren den Turbo. Eine vergebene Leutgab-Möglichkeit als Initialzündung nahm sich Mario Lienbacher die Kugel elegant mit der Ferse mit, nur um sie im Anschluss mit viel Wucht zur 1:0-Führung unters Dach zu nageln (15.). Wenige Sequenzen später zwickte Lienbacher ein zweites Mal zu - 2:0 (19.). "In dieser Phase hätte Mario sogar vier Tore machen können. Im Endeffekt haben wir es verabsäumt, den Sack schon vor der Pause zuzumachen", sah Hager seine Pfarrwerfener voll am Drücker.

Altenmarkt blieb selbst in Unterzahl lästig

Nicht weniger actionreich ging's auch nach dem Wiederankick weiter. Nachdem das Schiedsrichtergespann den Ball nach einem Gestocher nicht zum vermeintlichen 3:0 hinter der Linie gesehen hatte, machten die Altenmarkter nahezu im Handumdrehen den Zwei-Tore-Rückstand wett. Erst verwandelte Benjamin Cormehic einen Handelfmeter zum 2:1 (59.), Sekunden danach drückte Felix Steindl zum Ausgleich ab (60.). Während Pfarrwerfen ob des Blitz-Doppelschlags mit Nachwehen zu kämpfen hatte, schwächten sich die Gäste selbst, als 2:1-Schütze Cormehic nach einer Tätlichkeit förmlich um den Platzverweis bettelte (69.). "Mit einem Mann weniger waren sie besser als zu elft. Altenmarkt hat das Spiel offen gehalten. Es hätte immer etwas passieren können", zeigte sich auch Hager verwundert.

Eckball-Spezialist sicherte Heimelf Sieg

Nichtsdestotrotz brachten sich die Pfarrwerfener im Schlussakt auf die Siegerstraße. In der 78. Minute holte Daniel Angerer mit seinem direkt verwandelten Eckball die Spinnweben aus dem Kreuzeck, traf zum alles entscheidenden und viel umjubelten 3:2-Sieg. "Das hat er in Pfarrwerfen nicht zum ersten Mal gemacht", herzte Hager den Eckball-Spezialist. Mit den eingefahrenen Saisonpoints sieben, acht und neun rückten die Pfarrwerfener vorübergehend in den tabellarischen Mittelstand. "Wir wollten uns mit einem Sieg von hinten absetzen - das haben wir geschafft. Ein wichtiger Heimdreier. Wenn wir jetzt auswärts auch noch zu punkten anfangen, dann schaut's ganz gut aus", strahlte Hager. Derweil bleibt das immer noch sieglose Altenmarkt mit einem mageren Zähler auf dem Konto Vorletzter.

1. Landesliga, 7. Runde

Sonntag, 22.09.2024, 14:00, Sportismuscenter Pfarrwerfen, Z: 250, SR: Andreas Peitler

SC Pfarrwerfen 3:2 (2:0) UFC Altenmarkt

Pfarrwerfen: Elias Huttegger, Alexander Mooslechner, Ricardo Hemetsberger (K), Julian Vorderegger, Thomas Scherer, Franz Ranstl, Mario Sighel, Daniel Angerer, Thomas Miller, Stefano Leutgab, Mario Lienbacher

Ersatz: Ajdin Kadic, Florian Vorderegger, Christoph Hotter, Xaver Steindl, Fabian Mussbacher, Tobias Salchegger

Altenmarkt: Markus Bittersam, Maximilian Steiner, Tim Bogensperger (K), Kerim Salic, Benjamin Cormehic, Yakup Yilmaz, Andreas Walchhofer, Felix Steindl, Mustafa Bulan, Resan Sahiti, Niklas Reiter

Ersatz: Alexander Völkl, Leon Maderecker, Adrian Schnitzhofer, Nemanja Ilincic, Jonas Stranger, David Mayrhofer

Tore: 1:0 Mario Lienbacher (15.), 2:0 Mario Lienbacher (19.), 2:1 Benjamin Cormehic (59.), 2:2 Felix Steindl (60.), 3:2 Daniel Angerer (78.)

Gelbe Karten: Scherer bzw Yilmaz

Rot: Cormehic (69.)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.