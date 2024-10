4:1! Spitzenreiter Henndorf auch vom Zweiten Schwarzach nicht zu bremsen

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 00:33

Der Tabellenführer Union Henndorf hat das ultimative Spitzenspiel gegen den Zweiten SV Schwarzach klar und deutlich mit 4:1 zu seinen Gunsten entschieden. Die Pongauer konnten den Grün-Weißen nur in der ersten Halbzeit Paroli bieten.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Ausgeglichene Partie, ausgeglichener Pausenstand

"Wir sind auf einen Gegner getroffen, der körperlich sehr präsent und nach Standards sehr gefährlich war", fasste Henndorf-Trainer Stefan Kirnbauer zusammen. Die Zuseher sahen eine ausgeglichene erste Hälfte, in der die Schwarzacher zunächst über den Führungstreffer jubeln durften. Ein abgefälschter Schuss hüpfte Maximilian Kirnbauer mit etwas Glück vor die Beine - der Rest war Formsache (17.). Die Antwort der Henndorfer folgte zehn Minuten danach, als Valerian Höfler zum 1:1-Ausgleich abdrückte (27.). "Ganz wichtig. Wenn du gegen so einen Gegner lange einem Rückstand hinterherlaufen musst, ist es sicher nicht einfach", sagte Kirnbauer.

Joker Osagie traf doppelt, Pichler nach mehreren Anläufen

Mit dem Seitenwechsel übernahm der Spitzenreiter der 1. Landesliga ganz klar das Kommando. Nachdem Laurin Pichler zwei Hochkaräter, darunter einen Elfmeter, verballert hatte, besorgte der zwei Minuten zuvor eingewechselte David Osagie die erstmalige Heim-Führung (67.). Die Henndorfer, die in dieser Phase wesentlich spritziger wirkten und den berühmt-berüchtigten einen Schritt schneller am Ball waren, ließen im Schlussakt nichts mehr anbrennen. Mit zwei Goals drückten Zweierpacker Osagie (80.) und Pichler (86.) das Ergebnis noch weiter in die Höhe. "Laurin hat eine gute Partie gemacht, war immer gefährlich. Schön, dass er sich nach der vergebenen Top-Chance und dem verschossenen Elfer doch noch belohnen konnte", grinste Kirnbauer.

"Macht momentan sehr viel Spaß"

Mit sieben vollen Erfolgen und einem Unentschieden führt die Union souverän die Liga an. Schwarzach, der erste Verfolger, liegt drei Punkte dahinter, hat aber ein Spiel mehr auf dem Konto. "Wir sind sehr froh und zufrieden", spricht Kirnbauer über die aktuelle Tabellensituation. Henndorf war mit dem Vorhaben, in der Liga eine gute Rolle zu spielen, in diese Spielzeit gegangen. Besser hätten die knapp zwei Monate für die Grün-Weißen nicht laufen können. "Alle Spieler ziehen voll mit. Es macht momentan sehr viel Spaß."

