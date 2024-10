Kuon-Effekt wieder verpufft? Plainfeld verliert bei Heimmacht Pfarrwerfen

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 00:57

Eine Woche nach dem ersehnten Befreiungsschlag gegen Adnet (3:2) wurde der USV Plainfeld wieder auf die Verliererstraße geschickt. Beim Auswärts-0:2 gegen den heimstarken SC Pfarrwerfen setzte es die siebente Saisonniederlage.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Pfarrwerfen für Plainfeld keine Reise wert

Mit dem 3:2-Sieg gegen das Liga-Spitzenteam aus Adnet hatte Interimscoach Lukas Kuon am vergangenen Sonntag einen Einstand nach Maß gefeiert. In der 9. Runde beklagte der Aufsteiger die nächste Nullrunde - die mittlerweile siebente in dieser Spielzeit. In Hälfte eins noch gut dabei, wurden die Plainfelder nach der Pause entscheidend abgehängt. Am Ende hieß es: Keine Tore und keine Punkte.

Keine Highlights in Durchgang eins

"In der ersten Halbzeit war's ein Spiel auf Messers Schneide. Es hätte in beide Richtungen gehen können", erzählte Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager. Beide Mannschaften konnten zunächst noch nicht an die Leistungsgrenze gehen - Chancen waren vor der Pause Mangelware. Quasi logisch, dass Schiedsrichterin Silke Hohenauer bei einem Spielstand von 0:0 zum Pausentee bat.

"Hätten viel höher gewinnen müssen"

Laut Hager hatte Pfarrwerfen in der zweiten Hälfte ganz klar das Sagen. Thomas Miller sorgte für einen Pfarrwerfener Traum-Restart, als er bei einem Gestocher nach einer Ecke die Übersicht behielt und das Runde zum 1:0 in die Maschen drückte (48.). Danach verballerte Pfarrwerfen Chance um Chance. "Wir hätten das Spiel klar für uns entscheiden und viel höher gewinnen müssen", notierte Hager unter anderem drei ausgelassene Lienbacher-Sitzer. Dass es zumindest ein 2:0-Erfolg wurde, war schließlich Mario Sighel zu verdanken, der in Minute 72 einen heimischen Konter mit einem humorlosen Schuss ins lange Eck erfolgreich abschloss. "Ein unglaublich wichtiger Heimsieg, bei dem wir unsere Heimstärke wieder untermauert haben. Aufgrund der zweiten Halbzeit hochverdient", fand Hager, der auch dem Gegner ein Lob aussprach. "Plainfeld hat sich nie aufgegeben. Ich versteh nicht, warum die in der Tabelle so weit hinten sind."

