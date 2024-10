Finaler Feuchter-Elfer rettet Tamsweg Punkt gegen Berndorf

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 13:37

In einer bis zum Schluss spannenden Begegnung der 1. Landesliga trennten sich der SC Tamsweg und der USV 1960 Berndorf mit einem 2:2-Unentschieden. Nachdem die Lungauer in Führung gegangen waren und die Gäste später die Wende geschafft hatten, sorgte Manuel Feuchter mit seinem spät verwandelten Elfmeter für die Punkteteilung.

Beide Goalies am Posten, Mehmedi glückte die Führung

In der ersten Halbzeit kamen beide Mannschaften zu ihren Momenten und Möglichkeiten. Sowohl Heim-Keeper Bernhard Schiefer als auch Gäste-Schlussmann Joel Wagner erledigten ihren Job aber bravourös. Während Berndorf mehr Spielanteile verbuchte, aber letztlich zu drucklos agierte, präsentierten sich die Heimischen den Tick effizienter. In der 24. Minute gelang es Alban Mehmedi, seine Farben mit 1:0 in Führung zu bringen.

Berndorfer spät um Sieg gebracht

Nach der Pause intensivierten die Berndorfer ihre Bemühungen, den Rückstand auszugleichen. In der 62. Minute war es schließlich Benjamin Salfinger, der für die Gäste nach einem Eckball den Ausgleich erzielte. Es ging weiter munter hin und her. In Minute 84 schien es, als würden die Flachgauer auf die Siegerstraße auffahren, als Berhard Biribauer sein Team zum ersten Mal an diesem Tag in Front ballerte - 1:2. Kurz vor Ultimo sollte Biribauer noch einmal ins Rampenlicht rücken. Der Berndorf-Kapitän ranggelte im Sechzehner Tamswegs Mehmedi zu Boden, was einen Elfmeter nach sich zog. Den fälligen Strafstoß drückte Manuel Feuchter zum 2:2-Remis in die Maschen.

1. Landesliga: Tamsweg : Berndorf - 2:2 (1:0)

90 Manuel Feuchter 2:2

84 Bernhard Biribauer 1:2

62 Benjamin Salfinger 1:1

24 Alban Mehmedi 1:0

