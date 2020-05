2. Klasse Nord A: Ligazusammensetzung 2020/21

Details Dienstag, 19. Mai 2020 11:17

Aus zwölf wurde elf. Die SG Perwang/Michaelbeuern, die dank des Vizemeistertitels in der Saison 2018/19 in die 1. Klasse Nord hinaufgezogen wurde, spielt in der 2. Klasse Nord A ab sofort keine Rolle mehr. Allemal verdient, saß die Spielgemeinschaft im Abbruch-Spieljahr bis zum Zeitpunkt der endgültigen Annullierung auf dem Ligathron.

Liga-Landkarte der 2. Klasse Nord A 2020/21

Ligazusammensetzung (11 Mannschaften)

4 Städteklubs

UFC protected Leopoldskron-Moos

1. SSK 1919

ASV Taxham

Lieferinger SV

8 Flachgauer Vereine

SV Bürmoos 1b

FC Bergheim 1b

TSV Neumarkt 1b

USV Schleedorf

UFV Thalgau 1b

SV Straßwalchen 1b

UFC SV Hallwang 1b

Amtierender Champion: ASK_PSV Salzburg

SV Bürmoos 1b

