“Wir wollen unser Spiel verfeinern“ Marschroute wird klar vorgegeben

Details Montag, 13. Juli 2020 12:01

Die tolle Herbstrunde der 1b des SV Bürmoos soll den nötigen Motivationsschwung bringen, um sich optimal für die anstehende Meisterschaft vorbereiten zu können. Die lange Pause ist natürlich nicht spurlos an den Bürmoosern vorbeigegangen. Darum möchte man keine Zeit verlieren und mit viel Tatendrang in die Vorbereitung starten. Die jungen Talente hielten sich individuell fit, sehnten sich aber schon lange Zeit nach dem runden Leder und den gemeinsamen Einheiten im Kollektiv. Dies ist nun alles wieder möglich! Die Zielsetzung für den Herbst wurde klar formuliert. Die Qualität im aktuellen Kader ist vorhanden. Diese will man nun wieder konstant auf den Platz bringen, um in der 2. Klasse Nord A da weitermachen zu können wo man aufgehört hatte.

Qualität in den eigenen Reihen verspricht viel

Seit ein paar Jahren besticht die 1b des SV Bürmoos durch einen tollen Teamspirit. Die Mannschaft kennt sich sehr gut und möchte nun wieder die nächsten Schritte mit dem Trainerteam gehen. Die letzte Saison versprach viel. Man sammelte fleißig Punkte und befand sich mitten im Titelrennen. Daher wird man auch in dieser Transferperiode keine großen Steine ins rollen bringen. Die jungen Spieler sollen weiterhin die Möglichkeit bekommen sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Dennoch möchte man die Kaderbreite etwas auffüllen. Drei neue junge Talente werden dem Trainer ab sofort zur Verfügung stehen, um in der kommenden Spielzeit gegen alle Eventualitäten gerüstet zu sein.

Vorbereitung soll den Spielfluss heben

Martin Suchanek, Trainer SV Bürmoos 1b;“Wir wollen die Vorbereitung nutzen, um unsere Spiel bestmöglich zu verfeinern. Wir haben bis zum Meisterschaftsstart jedes Wochenende gute Testspielgegner, auch so manches spannendes Derby wartet hier auf uns. Ich denke dies wird uns sehr helfen, um schnell wieder in einen guten Rhythmus zu finden. In der kommenden Meisterschaft wollen wir wieder eine gute Rolle spielen. Wir werden versuchen so viel Spiele wie möglich zugewinnen. Wir haben eine sehr junge talentierte Mannschaft, wo die Entwicklung der Spieler klar im Vordergrund liegt. Deshalb machen wir bezüglich der Platzierung keinen Druck!“

