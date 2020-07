“Training wird auf neues Level gehoben“ ASV Taxham peilt die nächsten Schritte an!

Details Dienstag, 21. Juli 2020 14:13

Auch der ASV Taxham musste sich währen der Coronapause auf andere Trainingsmethoden zurückgreifen. Die Mannschaft konnte nicht wie üblich als Einheit trainieren. Deshalb wurde auf Kleingruppen mit Abstandsregelung (max. 7er Gruppen) wertgelegt. Drei Trainer schauten den Spielern auf die Füße und versuchten trotz der Vorgaben, ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Seit dem 02.07 wird aber wieder normal trainiert. Das Trainerteam verfolgt einen klaren Plan und versucht mithilfe einer professionellen Vorbereitung, das Maximum aus der kommenden Meisterschaft in der 2. Klasse Nord A zu holen. Die Mannschaft wird sicherlich bereit sein für die spannenden Duelle in der Saison. Man kann gespannt sein wohin die Reise gehen wird, wenn das vorhandene Potenzial konstant auf den Rasen gebracht werden kann.

Aktuelle Findungsphase soll bald der Vergangenheit angehören

Die Mannschaft wird in der kommenden Saison ein neues Gesicht zeigen. Ein neues Kapitel wird somit im Verein aufgeschlagen. Die Spieler werden aber in dieser Vorbereitung ihre Chancen bekommen, um sich zu zeigen und sich im Verein einzugewöhnen. Viele Testspiele stehen am Programm. Somit wird der Trainer genügend Möglichkeiten bekommen seinen neuen Kader auf die Füße schauen zu können. Insgesamt stehen drei Einheiten pro Woche am Programm. Abgerundet wird die intensive Vorbereitung von sieben Testspiele, die den nötigen Feinschliff bringen sollen.

Professionelle Trainingsmethoden sollen optimal genutzt werden

Seit dieser Vorbereitung ist einiges neu beim ASV Taxham. Man arbeitet nun mit den neuesten Methoden, um das Maximum aus den Spielern heraus zu kitzeln. Das Ziel in der Vorbereitung wird es sein eine Einheit zu formen. Zusätzlich werden bei den Einheiten GPS-Tracker verwendet. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn man möchte die Trainingseinheiten und Testspiele aufnehmen, um diese dann per Videoanalyse bestmöglich aufzuarbeiten. Das Trainerteam wird sich somit in der Vorbereitung ein optimales Bild von den Spielern machen können.

Saisonziel wird bewusst nicht klar formuliert

Die Mannschaft soll genügend Zeit bekommen, um sich zu finden. Man verfolgt hierbei einen längerfristigen Plan. Beobachtet man aber den eingeschlagenen wird schnell klar, dass im Verein sehr professionell gearbeitet wird. Das Topumfeld bietet den Trainerteam und Spielern optimale Rahmenbedingungen. Bleiben alle Spieler fit steht einer erfolgreichen Saison sicherlich nichts im Wege!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten